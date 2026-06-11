Rosnące zainteresowanie produktami premium pokazuje, że coraz większe znaczenie mają pochodzenie produktów, tradycja ich wytwarzania oraz smak inspirowany sprawdzonymi recepturami. To właśnie takie podejście coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w ofercie producentów piekarniczych.

Zaufanie budowane przez lata

Potwierdzeniem skutecznego odpowiadania na potrzeby współczesnych konsumentów jest przyznane firmie Vandemoortele wyróżnienie TOP Marka 2026 w ogólnopolskim programie Laur Konsumenta. To prestiżowe odznaczenie trafia do marek, które przez wiele lat konsekwentnie budują zaufanie odbiorców, utrzymują wysoką jakość swoich produktów i zdobywają uznanie konsumentów w kolejnych edycjach konkursu.

Wyróżnienie TOP Marka 2026 jest efektem analizy popularności marki oraz głosów oddawanych przez konsumentów na przestrzeni ostatnich lat. To właśnie konsumenci, poprzez swoje wybory i opinie, potwierdzają, które marki na trwałe zapisały się w ich codziennych decyzjach zakupowych.

Smak, któremu ufają konsumenci. Jak jakość i autentyczność budują lojalność na lata

W przypadku Vandemoortele jest to szczególnie istotne, ponieważ firma od lat rozwija swoją działalność, dostarczając wysokiej jakości produkty piekarnicze i cukiernicze obecne zarówno w handlu detalicznym, jak i w gastronomii, hotelarstwie czy sektorze convenience. Zdobyte wyróżnienie stanowi dowód na to, że konsekwentne inwestowanie w jakość oraz rozwój portfolio produktowego spotyka się z pozytywnym odbiorem rynku.

Włoska inspiracja zamknięta w rogaliku

Jednym z najnowszych przykładów realizacji tej strategii jest wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów marki Acquaviva – włoskich rogalików Acquaviva Cornetto z nadzieniem z moreli wezuwiańskich oraz Acquaviva Cornetto z kremem o smaku sycylijskich cytryn.

To propozycje inspirowane włoską tradycją śniadaniową, w której rogalik i filiżanka kawy stanowią nieodłączny element codziennych rytuałów. Charakterystyczne dla włoskiej kultury celebrowanie nawet krótkich chwil przyjemności znajduje odzwierciedlenie również w nowych smakach marki Acquaviva.

Soczyste morele wezuwiańskie od lat uznawane są za jeden z kulinarnych symboli południowych Włoch. Z kolei sycylijskie cytryny słyną z wyjątkowego aromatu i świeżości, które od pokoleń wykorzystywane są w lokalnych deserach i wypiekach. Inspiracja tymi regionalnymi smakami pozwoliła stworzyć produkty, które łączą wygodę współczesnego stylu życia z autentycznym charakterem włoskich receptur.

Międzynarodowe doświadczenie i rozwój

Wprowadzenie nowych produktów pod marką Acquaviva wpisuje się również w szerszą strategię rozwoju Vandemoortele. Firma od lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję na europejskim rynku piekarniczym, inwestując w rozwój portfolio oraz poszerzając ofertę o produkty odpowiadające na zmieniające się oczekiwania konsumentów.

Smak, któremu ufają konsumenci. Jak jakość i autentyczność budują lojalność na lata

Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu oraz obecności na wielu europejskich rynkach Vandemoortele skutecznie łączy lokalne tradycje kulinarne z nowoczesnym podejściem do tworzenia produktów. Efektem są rozwiązania, które odpowiadają zarówno na potrzeby partnerów biznesowych, jak i konsumentów poszukujących wysokiej jakości smaków inspirowanych różnymi zakątkami świata.

Jakość, która pozostaje w pamięci

W czasach, gdy konsumenci mają do wyboru setki produktów, o sukcesie marki coraz częściej decyduje nie tylko atrakcyjna oferta, ale przede wszystkim zaufanie budowane przez lata. Wyróżnienie TOP Marka 2026 pokazuje, że Vandemoortele skutecznie odpowiada na te oczekiwania, łącząc doświadczenie, jakość oraz umiejętność obserwowania zmieniających się trendów konsumenckich.

Nowe rogaliki Acquaviva Cornetto są kolejnym przykładem tego podejścia – inspiracją płynącą z włoskiej tradycji, która pozwala zamienić zwykły moment dnia w małą chwilę przyjemności.