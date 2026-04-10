Fundamenty gospodarcze Dubaju, oparte w 96% na sektorach pozanaftowych, takich jak logistyka, nieruchomości i turystyka, zostały poddane najcięższej próbie w historii. Jak podaje Deutsche Welle, od początku konfliktu w stronę ZEA wystrzelono ponad 2200 dronów i 500 rakiet, co sparaliżowało lokalny rynek. Indeks giełdowy emiratu stracił już 16% wartości, a branża hotelarska notuje drastyczny, 80-procentowy spadek liczby gości. Dla miasta, w którym popyt generowany przez imigrantów i inwestorów jest silnikiem wzrostu, nagły odpływ kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców stanowi egzystencjalne zagrożenie.

ZEA uruchamiają specjalny pakiet pomocowy

W odpowiedzi na kryzys rząd ZEA uruchomił pakiet pomocowy o wartości 272 mln dolarów, obejmujący m.in. odroczenie opłat administracyjnych i podatków turystycznych. Planowane są również głębokie reformy przepisów dotyczących rezydencji i statusu podatkowego, które mają skusić zagraniczny kapitał do powrotu. Eksperci, w tym Robert Mogielnicki z Instytutu Krajów Zatoki Arabskiej, wskazują, że choć gospodarka wymaga potężnego odbicia, to Dubaj wciąż dysponuje rezerwami finansowymi pozwalającymi na uniknięcie całkowitego załamania.

Równolegle z działaniami ekonomicznymi, władze prowadzą restrykcyjną politykę informacyjną, starając się za wszelką cenę utrzymać narrację o panującej „normalności”. Według organizacji Detained in Dubai, na którą powołuje się Deutsche Welle ponad 100 osób – w tym obywatele państw europejskich – zostało aresztowanych za publikowanie zdjęć zniszczeń wojennych. Wykorzystywanie surowych przepisów o bezpieczeństwie narodowym i przestępstwach komputerowych ma służyć ochronie wizerunku emiratu, jednak w opinii analityków może przynieść odwrotny skutek, odstraszając inwestorów ceniących przewidywalność prawną.

Dubaj opiera się wojnie w regionie

Mimo wojennej zawieruchy, wskaźniki makroekonomiczne dają pewne powody do umiarkowanego optymizmu. Indeks PMI dla ZEA w marcu wyniósł 53,2 pkt, co – choć oznacza spadek względem lutego – wciąż wskazuje na tendencję rozwojową sektora prywatnego. Analitycy S & P Global podkreślają, że dopóki wskaźnik utrzymuje się powyżej bariery 50 pkt, można mówić o kontynuacji aktywności gospodarczej. Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak odzyskanie zaufania w sektorze nieruchomości, gdzie ceny spadły z rekordowych poziomów, a kupujący masowo wycofują się z transakcji.

Przyszłość Dubaju zależy od tego, czy uda mu się ponownie zdefiniować pojęcie „bezpieczeństwa” w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Karen Young z Columbia University przekonuje na łamach Deutsche Welle, że emirat przetrwa jako regionalne centrum luksusu i wolności gospodarczej ze względu na brak realnej konkurencji w tej części świata. Niemniej, blizny wizerunkowe po płonących wieżowcach i doniesieniach o autorytarnych metodach tłumienia informacji mogą na stałe zmienić charakter tego miejsca, czyniąc „marzenie o Dubaju” znacznie bardziej kosztownym i ryzykownym niż dotychczas.