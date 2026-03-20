Zawarte w raporcie umieszczonym na stronie organizacji propozycje skierowane są do rządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Mają na celu złagodzenie skutków obecnego gwałtownego wzrostu cen paliw dla konsumentów - podkreśliła agencja. Wojna USA i Izraela z Iranem spowodowała skok cen paliw, wywołując na całym świecie obawy o wzrost inflacji.

Dyplomacja energetyczna i zapasy awaryjne

„Niedawno rozpoczęliśmy największą w historii akcję uwolnienia awaryjnych zapasów ropy; pozostaję w ścisłym kontakcie z kluczowymi rządami na całym świecie, w tym głównymi producentami i konsumentami energii, w ramach naszej międzynarodowej dyplomacji energetycznej” – przekazał w oświadczeniu dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol.

„Ponadto dzisiejszy raport zawiera zestaw natychmiastowych i konkretnych środków, które mogą zostać podjęte po stronie popytu przez rządy, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w celu ochrony konsumentów przed skutkami tego kryzysu” – dodał Birol.

Agencja podkreśliła, że opisane w raporcie środki mogą wpłynąć na obniżenie kosztów ponoszonych przez konsumentów, zmniejszenie obciążeń rynków i zachowanie paliw na potrzeby podstawowe do czasu wznowienia normalnych przepływów.

Lista wyrzeczeń: Wolniejsza jazda i rotacja aut

Agencja zaproponowała wprowadzenie niższych o co najmniej 10 km/h limitów prędkości na autostradach, co zmniejsza zużycie paliwa. Wezwała do promowania transportu publicznego. Zaproponowała naprzemienny dostęp samochodów prywatnych do dróg w dużych miastach poprzez system rotacji tablic rejestracyjnych.

IEA podkreśliła również, że zużycie oleju napędowego można zmniejszyć poprzez lepsze praktyki jazdy, konserwację pojazdów i optymalizację załadunku. Agencja wezwała także do unikania podróży lotniczych, jeśli istnieją alternatywne opcje.

Rola rządów w osłonie konsumentów

Rządy mogą dawać przykład poprzez działania sektora publicznego, regulacje i ukierunkowane zachęty, dbając jednocześnie o to, aby wsparcie dla konsumentów było odpowiednio rozłożone w czasie i skoncentrowane na osobach najbardziej potrzebujących - stwierdziła IEA. Doświadczenia z poprzednich kryzysów pokazują, że dobrze ukierunkowane mechanizmy wsparcia są skuteczniejsze i bardziej zrównoważone finansowo, niż szeroko zakrojone subsydia - podkreśliła.

Cieśnina Ormuz kluczem do stabilizacji

Chociaż opisane w raporcie środki nie są w stanie sprostać skali zakłóceń w dostawach, mogą one odegrać znaczącą rolę w obniżeniu kosztów dla konsumentów, zmniejszeniu obciążeń rynków i zachowaniu paliw na potrzeby podstawowe do czasu wznowienia normalnych przepływów ropy - stwierdziła IEA.

Niemniej to przywrócenie transportu przez zablokowaną przez Iran cieśninę Ormuz pozostaje kluczowe dla stabilizacji globalnych rynków energii - podkreśliła agencja w raporcie.

Czym jest Międzynarodowa Agencja Energetyczna?

Międzynarodowa Agencja Energetyczna została założona w 1974 roku po kryzysie naftowym. Zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym, analizą rynków ropy i gazu, wspieraniem czystej energii oraz prognozami energetycznymi.