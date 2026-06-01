Jazda zgodna z przepisami i bezpieczna. LINK4 podsumowuje rok kampanii Doceniamy Dobrych Kierowców

– Do udziału w kampanii udało nam się zaangażować tysiące klientów, którzy sukcesywnie poprawiali swoje wyniki i zmieniali nawyki za kierownicą na lepsze. Szczególnie cieszy nas poprawa oceny stylu jazdy w kluczowym parametrze, jakim jest jazda zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami prędkości. Obecnie kierowcy osiągają wyniki o ponad pięć punktów procentowych lepsze niż na początku kampanii. Dodatkowo w skali roku widzimy, że uczestnicy naszego programu aż 45 proc. kilometrów pokonują bez przekraczania dopuszczalnej prędkości, podczas gdy wśród pozostałych ten wynik jest niemal o połowę niższy. Jeszcze lepsze wyniki osiągają laureaci. Przejazdy bez żadnych przekroczeń prędkości w tej grupie to już 52 proc. - mówi Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

W ciągu roku w kampanii Doceniamy Dobrych Kierowców udział wzięło 17,3 tys. osób, które przejechały łącznie 17,4 mln km. Średni dystans pokonany przez uczestnika to ponad 1000 km.

- Po roku kampanii mamy twarde dowody pokazujące, że promowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy daje wymierne efekty. Z analizy danych wyraźnie wynika, że osoba biorąca udział w akcji Doceniamy Dobrych Kierowców ma średnią szkodowość niższą względem standardowego klienta LINK4. Inaczej mówiąc – uczestnik promocji rzadziej powoduje stłuczki czy kolizje na drodze. W przypadku OC częstość szkodowa dla klientów biorących udział w programie jest mniejsza aż o 20 proc., a dla AC o 10 proc. Bardzo nas to cieszy i skutecznie motywuje do kolejnych działań – mówi Michał Gomowski, wiceprezes LINK4.

Analizy wskazują również na wyraźną zależność między wiekiem a stylem jazdy. Najwyższe oceny osiągają najbardziej doświadczeni kierowcy, a średni wiek uczestników z najlepszym wynikiem wynosi 51 lat.

– Program Doceniamy Dobrych Kierowców zamiast straszyć i karać daje kierowcom narzędzie i tworzy środowisko, w którym chce się jeździć lepiej. Tym środowiskiem jest nawigacja, z której kierowcy korzystają na co dzień. W aplikacji NaviExpert działają mechanizmy, które realnie zmieniają nawyki: przypomnienia o obowiązującym ograniczeniu prędkości, zachęcanie do zdjęcia nogi z gazu, spersonalizowane wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia auta, oceny stylu jazdy w zakresie przepisowości, płynności czy eliminacji rozproszenia. Doskonale działają tu elementy grywalizacji z nagrodami. Wiemy, jakie okoliczności mogą motywować kierowców do zmiany. Efekty widać w wynikach: uczestnicy programu poprawili swoje oceny stylu jazdy o ponad pięć punktów procentowych. Program przyciąga kierowców, którzy mają coś do poprawienia i chcą to zrobić. Wiedzą, że tutaj zostanie to docenione – mówi Paulina Molenda, członek zarządu, Emapa Telematics, spółki która jest dostawcą nawigacji NaviExpert.

Jazda zgodna z przepisami i bezpieczna. LINK4 podsumowuje rok kampanii Doceniamy Dobrych Kierowców

Policja potwierdza – wypadków jest mniej

Poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach potwierdzają także najnowsze dane Policji. Już miniony rok przyniósł pozytywne zmiany, a w obecnym widzimy ich kontynuację. W okresie od stycznia do kwietnia 2026 roku odnotowano 5053 wypadki drogowe, czyli o 432 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła także liczba ofiar śmiertelnych oraz osób rannych. W pierwszych czterech miesiącach br. w wypadkach zginęło 391 osób, o 51 mniej niż rok wcześniej, a rannych zostało 5936 osób, czyli o 493 mniej.

Warto podkreślić, że poprawa bezpieczeństwa na drogach to efekt nie tylko działań służb, ale również rosnącej świadomości społecznej oraz kampanii edukacyjnych promujących odpowiedzialne zachowania za kierownicą. Coraz większe znaczenie mają także nowoczesne technologie wspierające kierowców, rozwój infrastruktury drogowej oraz inicjatywy angażujące uczestników ruchu w działania na rzecz bezpieczeństwa.

– Spadek liczby wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych to dobra informacja, ale także zobowiązanie do dalszej pracy. Na poprawę bezpieczeństwa wpływają konsekwentne i wielowymiarowe działania Policji: prewencja, kontrole drogowe, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu do kontroli ruchu drogowego oraz systematyczne szkolenia funkcjonariuszy, które podnoszą ich kwalifikacje i skuteczność. Ważne są jednak także działania edukacyjne i inicjatywy promujące odpowiedzialną, spokojną jazdę. Bezpieczeństwo na drodze zależy od decyzji podejmowanych każdego dnia przez kierowców, pieszych, rowerzystów - wszystkich uczestników ruchu – podkreśla kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Kierowcy: bezpieczeństwo zaczyna się od nas

Interesujących wniosków dostarczają także badania przeprowadzone na zlecenie LINK4 wśród kierowców. Badanie Instytutu Pollster (N=1053, 6-8 marca 2026 r., metoda CAWI) pokazuje, że respondenci są zgodni co do jednego: kluczowe dla bezpieczeństwa są jazda zgodna z przepisami oraz uprzejmość wobec innych uczestników ruchu. Wskazało tak niemal 60 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znalazły się: poprawa oświetlenia dróg i przejść dla pieszych oraz lepsze oznakowanie i czytelna sygnalizacja (38 proc.). Co trzeci respondent wskazywał także na znaczenie modernizacji i rozbudowy dróg oraz dobrego stanu technicznego pojazdów. Dopiero dalej pojawiły się takie czynniki jak częstsze kontrole trzeźwości czy wyższe kary za łamanie przepisów.

– Bezpieczeństwo na drogach można poprawiać nie tylko poprzez nakładanie surowszych kar. Widzimy to zarówno w opiniach samych kierowców, jak i w efektach prowadzonej przez nas od ponad roku kampanii Doceniamy Dobrych Kierowców. Przyjęliśmy w niej zupełnie inne założenie. Zamiast karać, postanowiliśmy nagradzać tych, którzy chcą jeździć bezpiecznie i zgodnie z przepisami. I to działa – podsumowuje Rafał Jakubowiak, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Rodzice liderami bezpieczeństwa

Jak się okazuje, jedną z najbezpieczniej jeżdżących grup są rodzice. Badanie na panelu Ariadna (N=526 rodziców dzieci do 12. roku życia, 7-11 maja 2026 r., metoda CAWI) wskazuje, że niemal wszyscy respondenci deklarują pozytywny wpływ pojawienia się dzieci na styl jazdy. Połowa przyznała, że zaczęła jeździć wolniej i ostrożniej, a ponad jedna trzecia, że większą wagę przykłada do przepisów i sytuacji na drodze. Jedna czwarta badanych rzadziej korzysta z telefonu podczas jazdy i planuje trasy w sposób bardziej bezpieczny.

– Postawa rodziców na drodze to dziś jeden z najmocniejszych filarów bezpieczeństwa. Widzimy, że gdy w grę wchodzi dziecko, kierowcy realnie zmieniają nawyki, tj. zwalniają, rezygnują z telefonu, uważniej czytają drogę. To dobry sygnał właśnie w Dniu Dziecka, bo odpowiedzialna jazda dorosłych jest dla najmłodszych pierwszą lekcją bezpieczeństwa. Jeśli rodzice utrzymają tę konsekwencję, to poprawa będzie trwała – tłumaczy Maria Dąbrowska-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego.

Kierowcy będą jeździć jeszcze lepiej

Kolejny kwartalny konkurs w ramach kampanii LINK4 Doceniamy Dobrych Kierowców trwa do końca czerwca. Gwarantowaną nagrodą dla każdego uczestnika jest nawigacja NaviExpert, a do zdobycia są kolejne tysiące nagród, w tym smartfon, kamery samochodowe i bony paliwowe. Im bezpieczniej jeżdżą kierowcy, tym większą szansę mają na nagrody. Swoje miejsce w rankingu mogą śledzić na bieżąco. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba przejechać z włączoną aplikacją co najmniej 500 km. Co ważne, LINK4 w żaden sposób nie karze za nieprzepisową jazdę. Uczestnicy programu mogą tylko zyskać.

