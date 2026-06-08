Firmy rodzinne budują siłę Polski opartą na wartościach

Jednym z najważniejszych motywów 2nd International Family Business Summit, który odbył się w restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich w Warszawie, było zaprezentowanie firm rodzinnych nie tylko jako podmiotów gospodarczych, ale również środowiska budującego długoterminową stabilność społeczną, relacje i kapitał zaufania. W rozmowach wielokrotnie podkreślano, że przedsiębiorcy rodzinni odpowiadają za znaczną część polskiej gospodarki, choć jednocześnie wciąż stosunkowo rzadko sami mówią o swojej pozycji i wpływie.

Do tego wątku odniosła się w rozmowie z DGP Beata Mońka. Jak podkreśliła, właśnie dlatego powstają inicjatywy takie jak International Family Business Summit – aby stworzyć przestrzeń do spotkań, rozmów i budowania środowiska przedsiębiorców rodzinnych. Na co dzień koncentrują się oni przede wszystkim na pracy i rozwoju swoich firm, a znacznie rzadziej na publicznym opowiadaniu o własnych osiągnięciach.

Beata Mońka zwracała uwagę, że za wieloma polskimi markami obecnymi dziś na kilkudziesięciu rynkach świata, stoją ludzie niezwykle skromni, pracowici i świadomi wartości swojej pracy. Jak zauważyła, przedsiębiorcy rodzinni bardzo często budują firmy w oparciu o transparentność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy z innymi. Jej zdaniem właśnie ta zdolność tworzenia relacji i partnerstw staje się dziś jedną z największych przewag biznesu rodzinnego.

Sukcesy globalne i aktywność lokalna

Beata Mońka zwróciła również uwagę na znaczenie dziedzictwa, tradycji i rodzinnego DNA przedsiębiorstw, które bardzo często budowane są przez kilka pokoleń. Jak podkreśliła, biznes rodzinny nie kończy się na wynikach finansowych, ale wiąże się również z odpowiedzialnością za miejsca, z których firmy się wywodzą. Przedsiębiorcy rodzinni bardzo silnie angażują się w rozwój lokalnych społeczności, wspierają edukację, tworzą miejsca pracy i budują trwałe relacje w miastach oraz regionach, w których funkcjonują. Jak definiowała Beata Mońka, to właśnie przywiązanie do lokalności i jednoczesna otwartość na międzynarodową współpracę tworzą wyjątkowy charakter polskich firm rodzinnych.

Prezes Art of Networking zwracała również uwagę na silny wymiar międzypokoleniowy w biznesie rodzinnym. Jak mówiła, szczególnie ważne jest budowanie dialogu między starszym i młodszym pokoleniem przedsiębiorców oraz umiejętność łączenia doświadczenia z nowoczesnym podejściem do rynku i nowych technologii. Porównywała ten proces do gry w szachy, w której liczy się strategiczne myślenie, cierpliwość i umiejętność przewidywania kolejnych ruchów.W jej ocenie polskie firmy rodzinne coraz lepiej rozumieją również swoją rolę na arenie międzynarodowej. Podkreślała, że słowo „Polska” coraz częściej oznacza dla przedsiębiorców nie tylko miejsce pochodzenia, lecz także odpowiedzialność za budowanie silnej marki kraju, który ma odwagę konkurować globalnie i świadomie rozwija własne kompetencje gospodarcze.

Międzynarodowa platforma firm rodzinnych

International Family Business Summit to międzynarodowa platforma dialogu firm rodzinnych, kulminacją jest doroczna gala gromadząca liderów oraz sukcesorów z Polski i świata. Beata Mońka podkreślała, że jednym z najważniejszych celów jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami rodzinnymi. Jak zaznaczała, chodzi nie tylko o dzielenie się sukcesami, lecz także o możliwość otwartego rozmawiania o błędach i porażkach, z których biznes również wyciąga ważne lekcje.

Natomiast największą wartością takich spotkań pozostaje możliwość budowania długofalowych relacji, opartych na zaufaniu i partnerstwie. To integracja środowiska ludzi, którzy chcą ze sobą współpracować i jednocześnie wspólnie budować przyszłość polskiej gospodarki.

Partnerem strategicznym 2nd International Family Business Summit była Grupa Mokate, partnerem głównym PKO BP Bankowość Prywatna, partnerami: Colliers, Renomia Group, 301Carats, GWLAW, Maserati Polska, Dom Whisky.

KR