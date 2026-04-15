Przebili najdłuższy tunel w Polsce. Gigantyczne przedsięwzięcie za 17 mld zł wchodzi w kolejną fazę [MAPA]

Tunel o długości 3750 m koło Limanowej wydrążyła w ciągu 10 miesięcy tarcza Jadwiga. Efektowne przebicie betonowej ściany na portalu zachodnim z pokazem laserowym miało miejsce we wtorek wieczorem. Oprócz licznych oficjeli wokół placu robót zebrało się też sporo mieszkańców. Dla lokalnej społeczności to rzeczywiście wielkie wydarzenie, bo tunel to część wielkiej inwestycji komunikacyjnej, która zrewolucjonizuje podróże w regionie – zwłaszcza przy dojazdach do Krakowa. Zamiast jechać samochodem ok. dwóch godzin czy jeszcze dłużej ciasnym busem do stolicy Małopolski, będzie można w 40 minut dojechać pociągiem.

Nową linią pojedziemy z prędkością 150-160 km na godz.

Niemal 4-kilometrowy tunel pod górą Pisarzowa powstaje w ramach generalnej przebudowy linii Chabówka – Nowy Sącz, którą zbudowano pod koniec XIX wieku, kiedy ta część Polski była częścią Cesarstwa Austro-Węgier. Tyle że wtedy nie budowano kosztownych tuneli czy wiaduktów. Przez tereny Beskidu Wyspowego linia wiła się ciasnymi zakrętami. To sprawiło, że prędkość była tam niska i w efekcie w 2004 r. zamknięto ją dla regularnego ruchu pasażerskiego. Teraz dzięki tunelom i wiaduktom na długich odcinkach trasa będzie prowadzić całkiem nowym śladem, a pociągi będą jechać szybciej niż samochody na autostradzie – z prędkością 150–160 km na godz.

Linia Podłęże - Piekiełko

Oprócz gruntownej przebudowy linii Chabówka – Nowy Sącz całkiem od zera trzeba zbudować blisko 60-kilometrowy odcinek z podkrakowskiego Podłęża do okolic Tymbarka. W ramach całego przedsięwzięcia pod nazwą Podłęże – Piekiełko trzeba będzie zbudować łącznie 13 tuneli oraz 11 wiaduktów, z których najdłuższy będzie miał ponad 2 km długości.

Tunel ma średnicę 11 metrów

Tunel koło Limanowej, który wydrążyło konsorcjum Budimex – Gulermak, jest pierwszym budowanym tunelem w ramach całego przedsięwzięcia. Udało się go wydrążyć całkiem sprawnie – roboty zakończono kilka dni przed terminem. Dla porównania realizowany kilkadziesiąt kilometrów stamtąd tunel drogowy Zakopianki miał wielomiesięczne opóźnienie. Drogowcy narzekali na trudne warunki geologiczne tamtejszego fliszu karpackiego. Tunel Zakopianki jest jednak znacznie szerszy. Powstały tam dwie nawy o średnicy ok. 15 metrów. Tunel koło Limanowej ma 11 metrów średnicy. Trzy tygodnie temu zakończono zaś drążenie równoległego tunelu ewakuacyjnego o średnicy 4 metrów.

Marcin Curkowicz, dyrektor kontraktu z firmy Budimex, zaznacza, że mimo dotrzymania terminów w czasie drążenia tunelu napotykano na różne trudności, np. znajdujący się w górotworze metan. Dłużej niż samo drążenie potrwa wykańczanie i wyposażanie tunelu w torowisko czy systemy sterowania ruchem. Gotowy do ruchu pociągów będzie dopiero pod koniec 2027 r. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe chciałaby wtedy, by przewoźnicy uruchomili kursy na krótkim odcinku z Nowego Sącza do Limanowej.

Tarcza Jadwiga zbuduje kolejny tunel

Tymczasem tarcza Jadwiga, która pracowała przy tunelu koło Limanowej, ma być w kolejnym etapie wykorzystana na budowie kolejnego tunelu koło Tymbarka, który będzie jeszcze dłuższy. Będzie miał 3820 metrów i zbuduje go to samo konsorcjum Budimex – Gulermak. W ramach przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko” dotąd ukończono jeden krótki odcinek z Chabówki do przystanku Rabka Zaryte. Na kilku innych odcinkach prace trwają, a w ramach podpisanych kontraktów trwają przygotowania do rozpoczęcia robót.

Wiceprezes PKP PLK Marcin Mochocki zapowiada, że w ciągu kilku tygodni ogłoszone zostaną dwa ostatnie przetargi – na realizację odcinka z Gdowa do Szczyrzyc i ze Szczyrzyca do Kasiny Wielkiej. PKP PLK zakłada, że wszystkie odcinki będą gotowe na przełomie 2030 i 2031 r. Wydaje się jednak, że jest to dość optymistyczny termin. Wiele zależy m.in. od tego, czy nie będzie opóźnień na etapie wybierania wykonawców czy na etapie realizacji. Budowa wszystkich fragmentów ma pochłonąć rekordową kwotę 17 mld zł, co sprawia, że jest to największe przedsięwzięcie kolejowe od wielu lat. 60-kilometrowa trasa Podłęże – Tymbark to pierwszy tak długi odcinek pasażerski od czasu realizacji w latach 70. XX wieku Centralnej Magistrali Kolejowej z Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia. Kilka lat później zbudowano jedynie towarową szerokotorową linię z okolic Katowic do granicy z ówczesnym Związkiem Radzieckim.

Po zakończeniu prac podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza ma się skrócić z obecnych 2 godz. 20 min – 2 godz. 30 min do zaledwie 1 godziny. Podróż z Krakowa do Zakopanego skróci się zaś z 2 godz. do 90 minut.