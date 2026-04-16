Markiewicz: zrzeka się funkcji sędziego SO w Katowicach. Został wybrany do TK

Markiewicz został zapytany w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy zrzekł się stanowiska sędziego w sądzie powszechnym. - Tak, zrzekłem się urzędu sędziego sądu powszechnego, Sądu Okręgowego w Katowicach - powiedział.

Markiewicz rezygnuje z punkcji przewodniczącego

Jak podkreślił Markiewicz, zrobił to, „żeby nie było najmniejszych wątpliwości, żeby to wszystko było w 100 procentach czyste”.

W ubiegłym tygodniu Markiewicz informował, że zrezygnował również z funkcji przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury oraz z członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nie wszyscy wybrani do TK zrzekają się innych stanowisk

Z kolei inna z sędziów wybranych do TK, która również nie została dopuszczona do pracy - sprawująca dotychczas funkcję w sądzie powszechnym - Anna Korwin-Piotrowska przekazała we wtorek w piśmie do szefa MS, że nie planuje zrzec się urzędu. Jej zdaniem doszło bowiem do „dorozumianego wygaśnięcia” tego stanowiska - wraz ze „skutecznym objęciem” przez nią urzędu sędziego TK.

Jako powód wskazała, że art. 98 par. 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, „niewątpliwie nie obejmuje swoim zakresem wyboru na stanowisko sędziego TK, tak samo, jak nie obejmuje powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, czy też Naczelnego Sądu Administracyjnego”. Według niej odrębność organizacyjna i ustrojowa TK nie różni się „od odrębności SN oraz NSA”, a z uzyskanych przez nią informacji wynika, że sędziowie orzekający dotychczas w sądach powszechnych, którzy zostali powołani na stanowiska sędziów SN lub NSA, „nie zrzekali się” swojego urzędu w sądach powszechnych.

Artykuł ten mówi o tym, że sędzia, który został mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w m.in. organach państwowych, samorządu terytorialnego, w służbie dyplomatycznej, konsularnej, jest „obowiązany zrzec się niezwłocznie swojego urzędu, chyba że przechodzi w stan spoczynku”.

Sejm wybrał sędziów TK

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK - do tego momentu w TK, na 15 stanowisk sędziowskich, było 9 osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii, w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Prezydent zaprzysiężył tylko dwoje sędziów

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”. Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy - jak powiedział - doradzali prezydentowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.