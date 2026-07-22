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Senat zdecydował w sprawie Osobistych Kont Inwestycyjnych. Ustawa trafi do prezydenta

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Senat bez poprawek do ustawy o Osobistych Kontach InwestycyjnychShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:37

Senat nie wniósł w środę żadnych poprawek do ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, dlatego dokument trafi teraz do prezydenta. Przepisy przewidują zwolnienie z tzw. podatku Belki aktywów inwestycyjnych zgromadzonych na OKI do 100 tys. zł oraz oszczędnościowych do wysokości 25 tys. zł.

Skrót artykułu

Za przyjęciem ustawy głosowało 60 senatorów, 23 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Senat odrzucił jednocześnie poprawki senatorów PiS, które miały na celu usunięcie zwolnienia podatkowego w ramach OKI dla lokat bankowych.

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Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Zgodnie z ustawą OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta.

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Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r.

Tzw. podatek Belki, czyli właściwie podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny. Obejmuje on dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany. (PAP)

jls/ bpk/ drag/

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Źródło: PAP
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