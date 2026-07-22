Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oficjalnie podpisał nowe zarządzenie, które zmienia dotychczasowe zasady finansowania opieki medycznej w Polsce. Nadwykonania w poradniach specjalistycznych nie będą już rozliczane co kwartał. Choć przepisy wchodzą w życie z dnia na dzień, nowe regulacje będą stosowane z datą wsteczną – od 1 lipca 2026 roku. Dla części świadczeń wprowadzono jednak kluczowe wyjątki.
Koniec z kwartalnym rozliczaniem nadwykonań. NFZ wdraża nowe zasady
Opublikowane w środę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie Prezesa NFZ przynosi istotne modyfikacje w systemie finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zgodnie z nowymi wytycznymi, nadwykonania w poradniach specjalistycznych nie będą już rozliczane w trybie kwartalnym, lecz dopiero po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego.
Chociaż dokument formalnie wchodzi w życie w dniu następującym po podpisaniu – czyli 23 lipca – zasady finansowania określone w regulacji znajdą zastosowanie do świadczeń udzielanych już od 1 lipca 2026 roku.
Modyfikacje po konsultacjach. Ponad 80 podmiotów zgłosiło uwagi
Projekt zmian wzbudził ogromne emocje w środowisku medycznym. W toku konsultacji społecznych do Funduszu wpłynęły opinie od ponad 80 podmiotów leczniczych. Wskazywały one na potencjalne ryzyka związane z płynnością finansową, organizacją pracy oraz codziennym funkcjonowaniem placówek.
NFZ częściowo uwzględnił te zastrzeżenia. Do katalogu świadczeń rozliczanych na preferencyjnych zasadach (po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie) dołączono dodatkowo zabiegi oraz opiekę ambulatoryjną ze wskazań nagłych (AON).
7 kluczowych wyjątków. Tu płatności pozostaną po staremu
Nowe regulacje obejmują szeroki zakres ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak NFZ zdecydował o wyłączeniu z nich grupy najbardziej wrażliwych pacjentów i procedur. Kwartalne rozliczanie nadwykonana w dalszym ciągu będzie obowiązywać w przypadku siedmiu obszarów:
- świadczeń udzielanych dzieciom,
- diagnostyki onkologicznej,
- pierwszorazowych wizyt u lekarzy specjalistów,
- pobierania materiału do cytologii,
- testów HPV HR,
- świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii,
- zabiegów oraz opieki ambulatoryjnej ze wskazań nagłych (AON).
Jaki jest cel zmian? Cel: Długofalowa stabilność finansowa
Jak podkreślono w oficjalnym uzasadnieniu do zarządzenia, nowela ma na celu zapewnienie długotrwałej stabilności finansowej polskiego systemu ochrony zdrowia. Przesunięcie rozliczeń na koniec okresu ma przełożyć się na większą efektywność w gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na świadczenia zdrowotne.
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