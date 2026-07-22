Koniec z kwartalnym rozliczaniem nadwykonań. NFZ wdraża nowe zasady

Opublikowane w środę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie Prezesa NFZ przynosi istotne modyfikacje w systemie finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zgodnie z nowymi wytycznymi, nadwykonania w poradniach specjalistycznych nie będą już rozliczane w trybie kwartalnym, lecz dopiero po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego.

Chociaż dokument formalnie wchodzi w życie w dniu następującym po podpisaniu – czyli 23 lipca – zasady finansowania określone w regulacji znajdą zastosowanie do świadczeń udzielanych już od 1 lipca 2026 roku.

Modyfikacje po konsultacjach. Ponad 80 podmiotów zgłosiło uwagi

Projekt zmian wzbudził ogromne emocje w środowisku medycznym. W toku konsultacji społecznych do Funduszu wpłynęły opinie od ponad 80 podmiotów leczniczych. Wskazywały one na potencjalne ryzyka związane z płynnością finansową, organizacją pracy oraz codziennym funkcjonowaniem placówek.

NFZ częściowo uwzględnił te zastrzeżenia. Do katalogu świadczeń rozliczanych na preferencyjnych zasadach (po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie) dołączono dodatkowo zabiegi oraz opiekę ambulatoryjną ze wskazań nagłych (AON).

7 kluczowych wyjątków. Tu płatności pozostaną po staremu

Nowe regulacje obejmują szeroki zakres ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak NFZ zdecydował o wyłączeniu z nich grupy najbardziej wrażliwych pacjentów i procedur. Kwartalne rozliczanie nadwykonana w dalszym ciągu będzie obowiązywać w przypadku siedmiu obszarów:

świadczeń udzielanych dzieciom,

diagnostyki onkologicznej,

pierwszorazowych wizyt u lekarzy specjalistów,

pobierania materiału do cytologii,

testów HPV HR,

świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii,

zabiegów oraz opieki ambulatoryjnej ze wskazań nagłych (AON).

Jaki jest cel zmian? Cel: Długofalowa stabilność finansowa

Jak podkreślono w oficjalnym uzasadnieniu do zarządzenia, nowela ma na celu zapewnienie długotrwałej stabilności finansowej polskiego systemu ochrony zdrowia. Przesunięcie rozliczeń na koniec okresu ma przełożyć się na większą efektywność w gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na świadczenia zdrowotne.