Gazeta Prawna
Zdrowie

Koniec z dotychczasowymi zasadami w poradniach specjalistycznych. Prezes NFZ podpisał nowe zarządzenie

Korytarz w przychodni
Zmiany w rozliczaniu poradni specjalistycznych. Sprawdź katalog 7 wyłączeń NFZShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 22:12

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oficjalnie podpisał nowe zarządzenie, które zmienia dotychczasowe zasady finansowania opieki medycznej w Polsce. Nadwykonania w poradniach specjalistycznych nie będą już rozliczane co kwartał. Choć przepisy wchodzą w życie z dnia na dzień, nowe regulacje będą stosowane z datą wsteczną – od 1 lipca 2026 roku. Dla części świadczeń wprowadzono jednak kluczowe wyjątki.

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Koniec z kwartalnym rozliczaniem nadwykonań. NFZ wdraża nowe zasady

Opublikowane w środę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie Prezesa NFZ przynosi istotne modyfikacje w systemie finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zgodnie z nowymi wytycznymi, nadwykonania w poradniach specjalistycznych nie będą już rozliczane w trybie kwartalnym, lecz dopiero po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego.

Chociaż dokument formalnie wchodzi w życie w dniu następującym po podpisaniu – czyli 23 lipca – zasady finansowania określone w regulacji znajdą zastosowanie do świadczeń udzielanych już od 1 lipca 2026 roku.

Modyfikacje po konsultacjach. Ponad 80 podmiotów zgłosiło uwagi

Projekt zmian wzbudził ogromne emocje w środowisku medycznym. W toku konsultacji społecznych do Funduszu wpłynęły opinie od ponad 80 podmiotów leczniczych. Wskazywały one na potencjalne ryzyka związane z płynnością finansową, organizacją pracy oraz codziennym funkcjonowaniem placówek.

NFZ częściowo uwzględnił te zastrzeżenia. Do katalogu świadczeń rozliczanych na preferencyjnych zasadach (po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie) dołączono dodatkowo zabiegi oraz opiekę ambulatoryjną ze wskazań nagłych (AON).

7 kluczowych wyjątków. Tu płatności pozostaną po staremu

Nowe regulacje obejmują szeroki zakres ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak NFZ zdecydował o wyłączeniu z nich grupy najbardziej wrażliwych pacjentów i procedur. Kwartalne rozliczanie nadwykonana w dalszym ciągu będzie obowiązywać w przypadku siedmiu obszarów:

  • świadczeń udzielanych dzieciom,
  • diagnostyki onkologicznej,
  • pierwszorazowych wizyt u lekarzy specjalistów,
  • pobierania materiału do cytologii,
  • testów HPV HR,
  • świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii,
  • zabiegów oraz opieki ambulatoryjnej ze wskazań nagłych (AON).

Jaki jest cel zmian? Cel: Długofalowa stabilność finansowa

Jak podkreślono w oficjalnym uzasadnieniu do zarządzenia, nowela ma na celu zapewnienie długotrwałej stabilności finansowej polskiego systemu ochrony zdrowia. Przesunięcie rozliczeń na koniec okresu ma przełożyć się na większą efektywność w gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na świadczenia zdrowotne.

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Źródło: PAP
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