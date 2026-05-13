Peter Magyar przyjedzie do Polski. Spotka się z Tuskiem i Nawrockim

Magyar odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk; spotka się z Tuskiem i Nawrockim
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:13
aktualizacja dzisiaj, 19:44

Premier Węgier Peter Magyar poinformował w środę, po inauguracyjnym posiedzeniu swojego gabinetu, że w przyszłym tygodniu złoży wizytę w Polsce, odwiedzając Kraków, Warszawę i Gdańsk. Zapowiedział również rozmowy m.in. z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

Podczas przemówienia po zakończeniu pierwszego posiedzenia swojego rządu, zorganizowanego w miejscowości Opusztaszer na południu Węgier, Magyar potwierdził wcześniejsze zapowiedzi o tym, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski. - Udam się najpierw w dwie oficjalne wizyty, jak zapowiadaliśmy. Pierwszą do Polski, z siedmiorgiem ministrów, gdzie w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków - ujawnił premier.

Magyar powiedział, że z Krakowa do Warszawy pojedzie pociągiem. - Pociągiem dużej prędkości, zbudowanym za pieniądze „tej złej Brukseli” - powiedział, odnosząc się do retoryki poprzedniego rządu Viktora Orbana. Zaprosił przy tym „drogich propagandystów” poprzednich władz do towarzyszenia mu w podróży.

Węgierski premier powiedział, że następnie uda się do Warszawy, gdzie przeprowadzi „bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem”. - Zgodnie z planem, spotkam się też z polskim prezydentem (Karolem Nawrockim - PAP), a następnie pojadę do Gdańska. Tam planuję spotkanie z byłym przewodniczącym ruchu związkowego Solidarność, byłym prezydentem Polski - dodał, odnosząc się do Lecha Wałęsy.

Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)

Źródło: PAP

