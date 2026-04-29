„Bardzo dobra rozmowa” w Brukseli

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w środę, że przeprowadziła „bardzo dobrą rozmowę” w Brukseli z przyszłym premierem Węgier Peterem Magyarem. Dotyczyła ona warunków odblokowania funduszy UE dla Budapesztu, które są wstrzymane z powodu obaw o korupcję i naruszenia praworządności na Węgrzech.

„Bardzo dobra wymiana zdań z Peterem Magyarem dzisiaj w Brukseli. Omówiliśmy kroki niezbędne do odblokowania funduszy UE przeznaczonych dla Węgier, które są zamrożone z powodu korupcji i obaw o praworządność” – napisała von der Leyen na X.

Magyar: Porozumienie już w maju

Również Magyar ocenił spotkanie z von der Leyen jako konstruktywne. „Ustaliliśmy, że jako premier Węgier wrócę do Brukseli w tygodniu rozpoczynającym się 25 maja, aby sfinalizować niezbędne porozumienie polityczne, dzięki któremu Węgry i Węgrzy będą mogli jak najszybciej otrzymać należne im fundusze UE — na kwotę liczącą kilka bilionów forintów. Chciałbym uspokoić wszystkich: Unia Europejska nie stawia żadnych warunków, które byłyby sprzeczne z narodowymi interesami Węgier” - napisał Magyar na X.

Dodał, że fundusze UE wkrótce zaczną napływać na Węgry, co pozwoli uruchomić węgierską gospodarkę i dostarczyć to, co jest potrzebne do funkcjonowania sprawnego kraju.

Miliardy euro na szali

Węgry pod rządami Orbana utraciły dostęp do około 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii Covid-19; termin wyznaczony na wydanie tych pieniędzy upływa już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmieloletniego budżetu UE, przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE kończy się w 2027 r.

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa i walki z korupcją.