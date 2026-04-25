Peter Magyar wysłał delegację do Brukseli. Partia TISZA walczy o odblokowanie miliardów euro dla Węgier

Peter,Magyar,Speaking,At,Public,Event,In,Széchenyi,Square,,Pécs,
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 13:00

Delegacja partii TISZA przebywa w sobotę w Brukseli, gdzie prowadzi rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat odblokowania przeznaczonych dla Węgier funduszy unijnych - poinformował na platformie X przyszły premier tego kraju Peter Magyar.

„Anita Orban, Andras Karman, Istvan Kapitany i Marton Mellethei-Barna przebywają dziś w Brukseli, gdzie prowadzą rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat uwolnienia funduszy unijnych należnych Węgrom” - poinformował Magyar.

Węgry pod rządami premiera Viktora Orbana utraciły dostęp do ok. 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii COVID-19; czas wyznaczony na wydanie tych pieniędzy mija już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE upłynie w 2027 r.

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa oraz walki z korupcją.

Rząd Orbana ubiegał się też o 16 mld euro pożyczek z programu obronnego SAFE, ale KE do tej pory nie zatwierdziła planu Węgier.

Magyar dodał na X, że oprócz obowiązków ministra spraw zagranicznych Anita Orban (niespokrewniona z ustępującym premierem) będzie również wicepremierem. „Pod nieobecność premiera wicepremierka będzie go w pełni reprezentować na posiedzeniach gabinetu i innych oficjalnych wydarzeniach” - zapowiedział.

Gratulacje Anicie Orban złożył szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. „Czekam na naszą współpracę” - napisał minister na platformie X.

Wybory parlamentarne na Węgrzech 12 kwietnia wygrała opozycyjna TISZA Magyara, zdobywając 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)

Źródło: PAP

