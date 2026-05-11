Wspólną deklarację w tej sprawie podpisali w Brukseli szef litewskiej dyplomacji Kestutis Budrys oraz minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

10 mln euro na pomoc dla uprowadzonych ukraińskich dzieci

Zgodnie z dokumentem środki mają zostać przeznaczone na projekty wspierające powrót dzieci z Rosji na Ukrainę, pomoc w leczeniu traum wojennych, bezpieczną integrację społeczną oraz działania na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ten proceder.

„Los ukraińskich dzieci jest testem naszych wartości. Deportacje i próby wymazania ich tożsamości są brutalną częścią rosyjskiej agresji. Litwa będzie stać po stronie Ukrainy nie tylko na poziomie słów, ale także realnych decyzji, inwestycji i długoterminowych zobowiązań” – oświadczył Budrys, cytowany w komunikacie litewskiego resortu.

Ukraina dokumentuje przypadki nielegalnego wywożenia dzieci do Rosji

Jednym z najgłośniejszych i najbardziej dramatycznych wątków wojny w Ukrainie są oskarżenia dotyczące przymusowego wywożenia ukraińskich dzieci do Rosji i na okupowane terytoria. Ukraina, organizacje międzynarodowe oraz niezależni badacze twierdzą, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosja prowadzi systematyczny program deportacji, rusyfikacji i „reedukacji” dzieci z okupowanych terenów.

Ukraina dokumentuje tysiące przypadków nielegalnego wywożenia dzieci do Rosji. Kijów prowadzi programy poszukiwań i współpracuje z organizacjami międzynarodowymi. Ukraińskie władze określają ten proceder jako jeden z najpoważniejszych aspektów kryzysu humanitarnego, wywołanego rosyjską agresją.

Ważne Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w 2023 r. nakaz aresztowania przywódcy Rosji Władimira Putina w związku z podejrzeniem popełnienia zbrodni wojennych, polegających na bezprawnej deportacji i przesiedlaniu ludności ukraińskiej, w tym dzieci, z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji.

Według danych władz z Kijowie z końca ubiegłego roku, Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tys. ukraińskich dzieci.