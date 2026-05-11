Litwa zobowiązała się przeznaczyć ponad 10 mln euro na inicjatywy związane z powrotem uprowadzonych ukraińskich dzieci. Środki mają pomóc w sfinansowaniu ich rehabilitacji psychologicznej i medycznej oraz wzmocnieniu systemu opieki nad tymi osobami – poinformowało w poniedziałek litewskie MSZ. Rosja - jak wynika z danych ukraińskiego MSZ - uprowadziła dziesiątki tysięcy dzieci z okupowanych terenów, trafiły one do Rosji.
Wspólną deklarację w tej sprawie podpisali w Brukseli szef litewskiej dyplomacji Kestutis Budrys oraz minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.
10 mln euro na pomoc dla uprowadzonych ukraińskich dzieci
Zgodnie z dokumentem środki mają zostać przeznaczone na projekty wspierające powrót dzieci z Rosji na Ukrainę, pomoc w leczeniu traum wojennych, bezpieczną integrację społeczną oraz działania na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ten proceder.
Czytaj też: Ukraina wygrywa z Rosją? Eksperci wskazują na kluczowe przewagi Kijowa
„Los ukraińskich dzieci jest testem naszych wartości. Deportacje i próby wymazania ich tożsamości są brutalną częścią rosyjskiej agresji. Litwa będzie stać po stronie Ukrainy nie tylko na poziomie słów, ale także realnych decyzji, inwestycji i długoterminowych zobowiązań” – oświadczył Budrys, cytowany w komunikacie litewskiego resortu.
Ukraina dokumentuje przypadki nielegalnego wywożenia dzieci do Rosji
Jednym z najgłośniejszych i najbardziej dramatycznych wątków wojny w Ukrainie są oskarżenia dotyczące przymusowego wywożenia ukraińskich dzieci do Rosji i na okupowane terytoria. Ukraina, organizacje międzynarodowe oraz niezależni badacze twierdzą, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosja prowadzi systematyczny program deportacji, rusyfikacji i „reedukacji” dzieci z okupowanych terenów.
Ukraina dokumentuje tysiące przypadków nielegalnego wywożenia dzieci do Rosji. Kijów prowadzi programy poszukiwań i współpracuje z organizacjami międzynarodowymi. Ukraińskie władze określają ten proceder jako jeden z najpoważniejszych aspektów kryzysu humanitarnego, wywołanego rosyjską agresją.
Ważne
Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w 2023 r. nakaz aresztowania przywódcy Rosji Władimira Putina w związku z podejrzeniem popełnienia zbrodni wojennych, polegających na bezprawnej deportacji i przesiedlaniu ludności ukraińskiej, w tym dzieci, z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji.
Według danych władz z Kijowie z końca ubiegłego roku, Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tys. ukraińskich dzieci.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu