Wojna z Iranem moża kosztować USA dwukrotnie więcej niż podał Pentagon

Wojna z Iranem moża kosztować USA dwukrotnie więcej niż podał Pentagon
oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 09:43

Koszt wojny z Iranem może być nawet dwukrotnie wyższy, niż wynika z szacunków Pentagonu przedstawionych w środę w Izbie Reprezentantów - oceniła stacja CNN, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Faktyczne koszty mogą wynosić, według CNN, nawet 40-50 mld dolarów.

Kwota 25 mld, jaką w środę podczas przesłuchania w Kongresie wymienił kontroler finansowy Pentagonu Jules Hurst, odnosi się głównie do kosztu zużytej od początku wojny amunicji. Nie obejmuje jednak poważnych zniszczeń amerykańskich instalacji wojskowych w regionie ani kosztów ich odbudowy - zauważyła stacja.

Resort obrony chce 200 mld dolarów

Ataki na cele w Zatoce Perskiej, przeprowadzone przez Iran na początku wojny z USA i Izraelem, w ciągu zaledwie 48 godzin znacząco uszkodziły co najmniej dziewięć amerykańskich baz wojskowych, w tym obiekty w Bahrajnie, Kuwejcie, Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze - podkreśliła. Zniszczone zostały także kluczowe amerykańskie systemy radarowe, w tym THAAD, w Jordanii oraz budynki, w których znajdowały się podobne systemy radarowe w dwóch lokalizacjach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W irańskim ataku na bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej został również zniszczony samolot wczesnego ostrzegania E-3 Sentry.

11 mld dolarów za 6 dni wojny

Jak zauważyła CNN, po sześciu dniach wojny Pentagon informował Kongres, że koszt działań w Zatoce Perskiej sięgnął 11 mld dolarów. Resort obrony (wojny) wnioskował w marcu o przyznanie dodatkowych 200 mld na toczący się konflikt - podała stacja.

W Kongresie Hurst przyznał, że jeszcze nie wyceniono ostatecznej wysokości strat związanych ze zlokalizowanymi w terenie instalacjami militarnymi. Jak zauważył, ich wysokość zależeć będzie od tego, „jak i czy zostaną odbudowane”. Dodał, że partnerzy Stanów Zjednoczonych będą mogli wnieść wkład w odbudowę.

Źródło: PAP

