Pentagon stawia na sztuczną inteligencję od Google. Gigantyczny kontrakt sfinalizowany

AI od Google w służbie wojska. Pentagon zbroi się w nowoczesne technologie
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 08:48

Spółka Google zawarła porozumienie z Departamentem Obrony USA, dotyczące wykorzystywania jej modeli AI do tajnych działań – poinformował we wtorek portal The Information, powołując się na osobę zorientowaną w sprawie.

Zgodnie z porozumieniem, Pentagon będzie mógł wykorzystywać AI Google’a do „wszelkich legalnych celów rządowych”. Podobne umowy Pentagon zawarł wcześniej z xAI Elona Muska oraz OpenAI. Ani Holding Alphabet, do którego należy Google, ani Departament Obrony nie odpowiedziały jednak na razie na prośbę agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień.

W ubiegłym roku Pentagon zawarł porozumienia z czołowymi firmami AI. Wartość każdego z nich opiewała na 200 mld dolarów.

Jak podkreślił Reuters, Pentagon chce zachować pełną elastyczność w sferze obronności i nie ryzykować wyposażania systemów uzbrojenia w mało wiarygodne AI.

Autopromocja
Źródło: PAP

