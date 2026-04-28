Zgodnie z porozumieniem, Pentagon będzie mógł wykorzystywać AI Google’a do „wszelkich legalnych celów rządowych”. Podobne umowy Pentagon zawarł wcześniej z xAI Elona Muska oraz OpenAI. Ani Holding Alphabet, do którego należy Google, ani Departament Obrony nie odpowiedziały jednak na razie na prośbę agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień.

W ubiegłym roku Pentagon zawarł porozumienia z czołowymi firmami AI. Wartość każdego z nich opiewała na 200 mld dolarów.

Jak podkreślił Reuters, Pentagon chce zachować pełną elastyczność w sferze obronności i nie ryzykować wyposażania systemów uzbrojenia w mało wiarygodne AI.