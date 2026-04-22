CDC blokuje raport o skuteczności szczepionki na COVID-19

Raport pierwotnie miał być opublikowany 19 marca w „Morbidity and Mortality Weekly Report”, informującym m.in. o pojawiających się zagrożeniach zakaźnych.

Dwa tygodnie temu „Washington Post” informował, że Jay Bhattacharya, tymczasowo nadzorujący CDC, opóźnił publikację raportu z powodu obaw dotyczących metodologii. Informacje te potwierdził Andrew Nixon, rzecznik ministerstwa zdrowia i opieki społecznej, które nadzoruje CDC. Powiedział, że „dla kierownictwa CDC rutyną jest przeglądanie i zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących artykułów MMWR, zwłaszcza w odniesieniu do ich metodologii, przed planowaną publikacją”.

Decyzja o niepublikowaniu raportu. Kulisy i reakcje

Jak poinformowały gazetę dwie osoby, decyzja o niepublikowaniu raportu zapadła w ostatnich dniach. „Ocena redakcyjna MMWR ujawniła wątpliwości dotyczące metodologicznego podejścia do szacowania skuteczności szczepionki i raport nie został przyjęty do publikacji” - uzasadniał tę decyzję we wtorek Nixon.

Informatorzy „Washington Post” powiedzieli, że raport pozytywnie przeszedł przegląd naukowy agencji, w którym uczestniczą dziesiątki naukowców.

Jak stwierdzili byli urzędnicy CDC, wstrzymanie publikacji raportu na tym etapie jest niezwykle rzadkie. Według nich publikacja raportu wskazującego na skuteczność szczepionki byłaby sprzeczna z działaniami administracji prezydenta Donalda Trumpa mającymi na celu ograniczenie jej stosowania, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Decyzja w sprawie raportu zapadła w szczególnym okresie, ponieważ administracja Trumpa stara się złagodzić stanowisko w sprawie szczepień przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi w listopadzie - zauważył „Washington Post”. Wielu wyborców sprzeciwia się działaniom ministra zdrowia Roberta F. Kennedy'ego Jr zmierzającym do wycofania obecnej polityki szczepień. Kennedy uznał kiedyś szczepionkę na COVID-19 za „najbardziej śmiercionośną szczepionkę, jaką kiedykolwiek stworzono”. (PAP)