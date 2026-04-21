Szef GIS podczas poniedziałkowego wydarzenia Vaccine Meeting 2026 powiedział, że pandemia COVID-19 przyniosła zauważalny skok w szczepieniach w Polsce. Mimo wzrostu świadomości na temat profilaktyki, odsetek zaszczepionych jest jednak niewielki, co pokazują dane na temat szczepień przeciw grypie.

- W mijającym sezonie infekcyjnym na grypę zachorowało ponad milion osób. Powikłania doprowadziły do ponad 21,6 tys. hospitalizacji i ponad 1000 zgonów - zaznaczył dr Paweł Grzesiowski.

Jak wyjaśnił, choć wyszczepialność wzrosła do 2,3 mln osób, wciąż stanowi to zaledwie 6 proc. populacji ogólnej (ok 16 proc. w grupie 65+).

- System skupiony na leczeniu powikłań jest niewydolny - apelowali natomiast eksperci biorący udział w Vaccine Meeting, wskazując na potrzebę wprowadzenia modelu krótkiej ścieżki do zaszczepienia, w którym bezpłatne szczepienie mogłoby być zrealizowane podczas jednej wizyty w przychodni POZ. Każda taka interwencja byłaby rejestrowana w elektronicznej karcie szczepień, związanej z Internetowym Kontem Pacjenta.

To, ich zdaniem, zwiększyłoby liczbę osób zaszczepionych, a także poprawiłoby jakość danych o szczepieniach dostępnych w systemie e-zdrowia. - Aby to zaistniało, konieczne jest stworzenie możliwości rozliczenia usługi szczepienia, obejmującej zakup szczepionki oraz zaszczepienie pacjenta. Szczepienia zalecane powinny być finansowane zadaniowo, a wymogiem rozliczenia powinno być prawidłowe zaraportowanie wykonanej usługi – wskazała prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii powiedział natomiast, że mimo postępującej cyfryzacji i wdrożenia e-Karty Szczepień, zbierane dane są rozproszone i analizowane z opóźnieniem. - Bez zintegrowanego systemu, w którym decydent ma na biurku aktualny dashboard z informacjami na temat odsetka zaszczepionych dla konkretnego regionu i grupy wiekowej, trudno o planowanie skutecznych interwencji – dodał.

Uczestnicy Vaccine Meeting 2026 postulowali o wprowadzenie nowoczesnego systemu szczepień i wzmocnienie roli GIS jako centrum analitycznego.

Vaccine Meeting to coroczna debata organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Biorą w niej udział eksperci medyczni, decydenci i przedstawiciele instytucji publicznych. Inicjatywa kładzie nacisk na rzetelne przekazywanie informacji opartych na dowodach oraz przeciwdziałanie dezinformacji medycznej. (PAP)

