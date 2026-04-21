Ponad 1000 zgonów na grypę w tym sezonie. GIS ostrzega: „System leczenia powikłań jest niewydolny”

PAP
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 14:30

W mijającym sezonie infekcyjnym na grypę zachorowało ponad milion osób. Powikłania doprowadziły do ponad 21,6 tys. hospitalizacji i ponad 1000 zgonów – poinformował we wtorek dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

Szef GIS podczas poniedziałkowego wydarzenia Vaccine Meeting 2026 powiedział, że pandemia COVID-19 przyniosła zauważalny skok w szczepieniach w Polsce. Mimo wzrostu świadomości na temat profilaktyki, odsetek zaszczepionych jest jednak niewielki, co pokazują dane na temat szczepień przeciw grypie.

Jak wyjaśnił, choć wyszczepialność wzrosła do 2,3 mln osób, wciąż stanowi to zaledwie 6 proc. populacji ogólnej (ok 16 proc. w grupie 65+).

- System skupiony na leczeniu powikłań jest niewydolny - apelowali natomiast eksperci biorący udział w Vaccine Meeting, wskazując na potrzebę wprowadzenia modelu krótkiej ścieżki do zaszczepienia, w którym bezpłatne szczepienie mogłoby być zrealizowane podczas jednej wizyty w przychodni POZ. Każda taka interwencja byłaby rejestrowana w elektronicznej karcie szczepień, związanej z Internetowym Kontem Pacjenta.

To, ich zdaniem, zwiększyłoby liczbę osób zaszczepionych, a także poprawiłoby jakość danych o szczepieniach dostępnych w systemie e-zdrowia. - Aby to zaistniało, konieczne jest stworzenie możliwości rozliczenia usługi szczepienia, obejmującej zakup szczepionki oraz zaszczepienie pacjenta. Szczepienia zalecane powinny być finansowane zadaniowo, a wymogiem rozliczenia powinno być prawidłowe zaraportowanie wykonanej usługi – wskazała prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii powiedział natomiast, że mimo postępującej cyfryzacji i wdrożenia e-Karty Szczepień, zbierane dane są rozproszone i analizowane z opóźnieniem. - Bez zintegrowanego systemu, w którym decydent ma na biurku aktualny dashboard z informacjami na temat odsetka zaszczepionych dla konkretnego regionu i grupy wiekowej, trudno o planowanie skutecznych interwencji – dodał.

Uczestnicy Vaccine Meeting 2026 postulowali o wprowadzenie nowoczesnego systemu szczepień i wzmocnienie roli GIS jako centrum analitycznego.

Vaccine Meeting to coroczna debata organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Biorą w niej udział eksperci medyczni, decydenci i przedstawiciele instytucji publicznych. Inicjatywa kładzie nacisk na rzetelne przekazywanie informacji opartych na dowodach oraz przeciwdziałanie dezinformacji medycznej. (PAP)

