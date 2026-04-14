Podwójny zamach samobójczy w Algierii. Kraj wizytuje właśnie papież Leon XIV

Źródła te potwierdziły agencji, powołując się na relacje świadków, że w poniedziałek nastąpiły „dwa incydenty zagrażające bezpieczeństwu, o charakterze terrorystycznym”. Jak dodała AFP, dwóch zamachowców samobójców wysadziło się w powietrze i zginęło.

Zamachy samobójcze w Algierii

Według źródła agencji mogło dojść także do trzeciego incydentu, którego jeszcze nie potwierdzono. Na razie nie podano informacji o liczbie ofiar.

AFP zweryfikowała we wtorek nagrania z Al-Bulajdy, głównego miasta prowincji Blida, przedstawiające dwa okaleczone ciała. Filmy zostały opublikowane kilka godzin po przybyciu do Algieru papieża Leona XIV, który odbywa historyczną wizytę w tym kraju.

Papieża nie było w pobliżu

W poniedziałek papież przebywał w stolicy Algierii, Algierze, oddalonym o około 40 km od Al-Bulajdy. We wtorek, w drugim dniu wizyty, Leon XIV przebywa w Annabie w północno-wschodniej części kraju.

Jak zauważyła AFP, o podwójnym zamachu początkowo poinformowała również Unia Afrykańska, ale następnie wycofała się z tej informacji, ponieważ wiadomość „opierała się na informacjach niepotwierdzonych przez oficjalne źródła”.

Ostatni odnotowany zamach samobójczy w Algierii nastąpił w lutym 2020 r. i był wymierzony w bazę wojskową na południu kraju; zginął w nim algierski żołnierz, a do ataku przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie - przypomniała AFP.