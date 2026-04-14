Trump jako Jezus. Skandaliczny wpis zniknął. Tłumaczenia jednak zaskakują

Obraz udostępniony na platformie Truth Social przedstawiał Donalda Trumpa w białej szacie i czerwonym płaszczu, z dłonią położoną na czole chorego mężczyzny. Z jego rąk miały emanować świetliste promienie, co jednoznacznie przywodziło na myśl ikonografię religijną. W tle znalazły się symbole silnie związane z amerykańską tożsamością – Statua Wolności, Mauzoleum Lincolna, flaga USA, a także sylwetki żołnierzy stylizowanych na anioły.

Kompozycja zawierała również postacie pielęgniarki, weterana oraz modlącej się kobiety, co sugerowało narrację o uzdrawianiu nie tylko jednostki, ale całego społeczeństwa. Eksperci od komunikacji politycznej zwracają uwagę, że tego typu wizualne przekazy – szczególnie w epoce narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji – są coraz częściej wykorzystywane do budowania silnych emocji i uproszczonych narracji.

Nie ustalono jednoznacznie autora grafiki, jednak wcześniej identyczny obraz opublikował na Instagramie Nick Adams – prawicowy komentator polityczny związany z ruchem popierającym Donalda Trumpa. Adams, znany z bezwarunkowego poparcia dla byłego i obecnego prezydenta, opatrzył grafikę sugestywnym podpisem, wskazującym na „uzdrawianie Ameryki”.

Nick Adams w przeszłości był nominowany na stanowisko ambasadora USA w Malezji, a później pełnił funkcję specjalnego wysłannika ds. promocji amerykańskich wartości. Jego aktywność w mediach społecznościowych wielokrotnie budziła kontrowersje ze względu na przesadnie entuzjastyczne przedstawianie działań Trumpa.

Grafika zamieszczona przez Donalda Trumpa, na platformie Truth Social

Fala krytyki i zarzuty o bluźnierstwo

Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa i w dużej mierze krytyczna. Głos zabrał m.in. Brilyn Hollyhand, współprzewodniczący młodzieżowej rady doradczej Republikańskiego Komitetu Narodowego, który ocenił publikację jako „rażące bluźnierstwo”. Podkreślił, że wiara nie powinna być narzędziem politycznego przekazu.

Z kolei Riley Gaines, była pływaczka i komentatorka społeczna, publicznie zakwestionowała motywy prezydenta, pytając, czy rzeczywiście utożsamia się z taką symboliką. Krytyka pojawiła się nie tylko ze strony przeciwników politycznych, lecz także części konserwatywnych środowisk, co pokazuje skalę kontrowersji.

Wyjaśnienia Donalda Trumpa

Po kilku godzinach grafika zniknęła z profilu Donalda Trumpa. Prezydent odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami, tłumacząc, że nie dostrzegał w niej odniesień religijnych.

– To nie było przedstawienie mnie jako Jezusa. Myślałem, że to ja jako lekarz. Miało to związek z pomocą ludziom i działalnością związaną z Czerwonym Krzyżem – powiedział.

Trump podkreślał, że jego działania polityczne przynoszą realne efekty społeczne. Jako przykład podał sytuację osoby, która – dzięki zmianom podatkowym dotyczącym napiwków – miała uzyskać dodatkowe środki na leczenie nowotworu. W trakcie tej samej sytuacji prezydent wręczył dostawczyni jedzenia 100 dolarów, co zostało odebrane jako element budowania wizerunku bliskiego zwykłym obywatelom.

Atak na papieża Leona XIV i kontekst polityczny

Publikacja grafiki nie była odosobnionym incydentem. Zaledwie godzinę wcześniej Donald Trump w ostrych słowach skrytykował papieża Leona XIV, zarzucając mu słabość wobec przestępczości oraz sugerując, że jego wybór na głowę Kościoła katolickiego był pośrednio możliwy dzięki prezydenturze Trumpa.

Relacje między polityką a religią od lat stanowią istotny element narracji Donalda Trumpa. W przeszłości wielokrotnie podkreślał swoje przekonanie o szczególnej roli religii w życiu publicznym Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że „Bóg jest dumny z jego działań”. Podczas wystąpień odnosił się również do konfliktów międzynarodowych, używając religijnej retoryki, co spotykało się z mieszanymi reakcjami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Religijna retoryka w kampanii i otoczeniu Trumpa

Symbolika religijna pojawia się również w wypowiedziach osób z najbliższego otoczenia prezydenta. Paula White-Cain, jego duchowa doradczyni, podczas jednego z wystąpień w Białym Domu porównała Trumpa do Jezusa, wskazując na podobieństwa w kontekście „zdrady” i „fałszywych oskarżeń”. Wypowiedź ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród części zwolenników.

Eksperci zwracają uwagę, że tego typu narracje mogą mobilizować elektorat religijny, ale jednocześnie niosą ryzyko alienacji bardziej umiarkowanych wyborców. W dobie rosnącej roli mediów społecznościowych i przekazów wizualnych granica między przekazem politycznym a symbolicznym staje się coraz bardziej płynna.