Już trzeci powiązany z Iranem tankowiec wpłynął do Zatoki Perskiej. Blokada Trumpa nie działa?

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie blokady w niedzielę, gdy oznajmiono, że rozmowy pokojowe w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia między USA a Iranem.

Amerykańska blokada nie zatrzymała tankowców

Blokada ma dotyczyć statków, wpływających lub wypływających z irańskich portów. Jednak choć trzy statki, które przepłynęły przez cieśninę Ormuz są powiązane z Teheranem, to nie zmierzały do portów irańskich. Nie są więc objęte blokadą - zauważył Reuters.

Płynący pod banderą Panamy tankowiec Peace Gulf zmierza do portu Hamrija w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zazwyczaj przewozi irański surowiec do nienależących do Iranu portów na Bliskim Wschodzie - wynika z danych firmy analitycznej Kpler.

Wcześniej przez cieśninę przepłynęły dwa tankowce objęte sankcjami USA. Murlikishan, który udaje się do Iraku po olej opałowy wcześniej, pod inna nazwą, transportował rosyjską i irańską ropę. Drugi tankowiec objęty sankcjami, Rich Starry, byłby pierwszym, który przepłynął przez cieśninę Ormuz i opuścił Zatokę Perską od czasu rozpoczęcia blokady - podkreślił Reuters powołując się na dane monitorujących ruch morski firm LSEG i Kpler. Jest objęty sankcjami USA za współpracę z Iranem. Obecnie przewozi metanol z portu Hamrija.

W pierwszych dniach konfliktu rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran ogłosił, że blokuje cieśninę Ormuz - szlak, którym eksportowano ropę i gaz z Zatoki Perskiej. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen paliw. Iran zapowiedział też, że chce pobierać od przepływających przez cieśninę statków opłaty sięgające nawet 2 mln dolarów od tankowca.