Gazeta Prawna
Świat

Już trzeci powiązany z Iranem tankowiec wpłynął do Zatoki Perskiej. Blokada Trumpa nie działa?

marinetraffic.com / Maurice James Napier
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 10:55

Trzeci tankowiec powiązany z Iranem wpłynął we wtorek do Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz - podała agencja Reutera powołując się na monitoring ruchu statków. Od poniedziałkowego popołudnia trwa ogłoszona przez USA blokada statków zawijających do irańskich portów.

Skrót artykułu

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie blokady w niedzielę, gdy oznajmiono, że rozmowy pokojowe w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia między USA a Iranem.

Amerykańska blokada nie zatrzymała tankowców

Blokada ma dotyczyć statków, wpływających lub wypływających z irańskich portów. Jednak choć trzy statki, które przepłynęły przez cieśninę Ormuz są powiązane z Teheranem, to nie zmierzały do portów irańskich. Nie są więc objęte blokadą - zauważył Reuters.

Płynący pod banderą Panamy tankowiec Peace Gulf zmierza do portu Hamrija w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zazwyczaj przewozi irański surowiec do nienależących do Iranu portów na Bliskim Wschodzie - wynika z danych firmy analitycznej Kpler.

Wcześniej przez cieśninę przepłynęły dwa tankowce objęte sankcjami USA. Murlikishan, który udaje się do Iraku po olej opałowy wcześniej, pod inna nazwą, transportował rosyjską i irańską ropę. Drugi tankowiec objęty sankcjami, Rich Starry, byłby pierwszym, który przepłynął przez cieśninę Ormuz i opuścił Zatokę Perską od czasu rozpoczęcia blokady - podkreślił Reuters powołując się na dane monitorujących ruch morski firm LSEG i Kpler. Jest objęty sankcjami USA za współpracę z Iranem. Obecnie przewozi metanol z portu Hamrija.

W pierwszych dniach konfliktu rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran ogłosił, że blokuje cieśninę Ormuz - szlak, którym eksportowano ropę i gaz z Zatoki Perskiej. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen paliw. Iran zapowiedział też, że chce pobierać od przepływających przez cieśninę statków opłaty sięgające nawet 2 mln dolarów od tankowca.

Zobacz również
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Trumpcieśnina Ormuztankowce