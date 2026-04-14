Legendarny kolarski mistrz świata zatrzymany za publiczne obrażanie żony. Nie wyjdzie z domu przez 9 dni

W minioną niedzielę w Torrelavedze, rodzinnej miejscowości Freire, były kolarz wychodząc z mszy świętej i w obecności innych osób, zwrócił się do żony słowami, które - jak stwierdził sąd - „zakłóciły spokój ducha skarżącej, naruszając jej integralność moralną”.

Oscar Freire przyznał się do winy

Jeszcze w niedzielę 50-letni Freire został doprowadzony do aresztu, a w poniedziałek osądzony. Przyznał się do winy i zaakceptował wyrok wnioskowany przez prokuraturę.

Freire, mistrz świata z 1999, 2001 i 2004 roku, jest jednym z pięciu kolarzy z trzema tytułami, obok Włocha Alfredo Bindy (1927, 1930, 1932), Belgów Rika van Steenbergena (1949, 1956, 1957) i Eddy’ego Merckxa (1967, 1971, 1974) oraz Słowaka Petera Sagana (2015-17).

Ponadto Hiszpan wywalczył brązowy medal w 2000 roku, wyprzedzony w Plouay przez Łotysza Romansa Vainsteinsa i Zbigniewa Sprucha.