Legendarny kolarski mistrz świata zatrzymany za publiczne obrażanie żony. Nie wyjdzie z domu przez 9 dni

Były hiszpański kolarz Oscar Freire, trzykrotny mistrz świata w wyścigu szosowym ze startu wspólnego, został skazany na dziewięć dni aresztu domowego za nękanie żony, z którą obecnie jest w trakcie rozwodu.
W minioną niedzielę w Torrelavedze, rodzinnej miejscowości Freire, były kolarz wychodząc z mszy świętej i w obecności innych osób, zwrócił się do żony słowami, które - jak stwierdził sąd - „zakłóciły spokój ducha skarżącej, naruszając jej integralność moralną”.
Oscar Freire przyznał się do winy
Jeszcze w niedzielę 50-letni Freire został doprowadzony do aresztu, a w poniedziałek osądzony. Przyznał się do winy i zaakceptował wyrok wnioskowany przez prokuraturę.
Freire, mistrz świata z 1999, 2001 i 2004 roku, jest jednym z pięciu kolarzy z trzema tytułami, obok Włocha Alfredo Bindy (1927, 1930, 1932), Belgów Rika van Steenbergena (1949, 1956, 1957) i Eddy’ego Merckxa (1967, 1971, 1974) oraz Słowaka Petera Sagana (2015-17).
Ponadto Hiszpan wywalczył brązowy medal w 2000 roku, wyprzedzony w Plouay przez Łotysza Romansa Vainsteinsa i Zbigniewa Sprucha.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu