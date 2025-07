Z danych NFZ wynika, że od początku roku do końca maja wystawiono już ponad milion kart. EKUZ uprawnia do leczenia w publicznym systemie zdrowia na terenie krajów UE, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Korzystając z niej, pacjent otrzymuje niezbędną pomoc medyczną na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Czyli – jeśli mieszkańcy muszą dopłacić do wizyty, leków lub hospitalizacji, posiadacz EKUZ także pokryje te koszty. EKUZ działa również na terytoriach zamorskich Francji, Hiszpanii i Portugalii, m.in. na Wyspach Kanaryjskich, Maderze, Azorach, Gwadelupie czy Reunion. Nie obowiązuje natomiast w Monako, San Marino, Watykanie, na wyspie Man i Wyspach Normandzkich. Warto też pamiętać, że obywatele spoza UE nie mogą korzystać z karty m.in. w Norwegii, Islandii czy Szwajcarii.

Kto może otrzymać kartę EKUZ i na jak długo