Premier Izraela zapewnił, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać msze w Bazylice Grobu Pańskiego

„W ciągu ostatnich kilku dni Iran wielokrotnie atakował pociskami balistycznymi miejsca święte wszystkich trzech religii monoteistycznych w Jerozolimie. Podczas jednego z ataków odłamki pocisku spadły kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego” – poinformowało biuro Netanjahu na platformie X.

„Dziś, ze względu na szczególną troskę o bezpieczeństwo, policja jerozolimska uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze, kardynałowi Pizzaballi, odprawienie mszy w Bazylice Grobu Pańskiego” – czytamy w oświadczeniu. „Nie było w tym żadnych złych intencji, a jedynie troska o jego (kardynała) bezpieczeństwo” - oświadczył biuro premiera.

Izraelska policja nie pozwoliła wejść na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego kardynałowi Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo - poinformował patriarchat Jerozolimy.

W odpowiedzi na incydent, który wywołał falę krytyki Izraela w świecie, biuro premiera Netanjahu poinformowało o przygotowaniach planu, który umożliwi przywódcom chrześcijańskim odprawianie nabożeństw w świątyni.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.