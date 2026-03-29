Premier Izraela zapewnił, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać msze w Bazylice Grobu Pańskiego

Binjamin Netanjahu podczas konferencji prasowej w bazie wojskowej w Tel Awiwie
Binjamin Netanjahu podczas konferencji prasowej w bazie wojskowej w Tel AwiwieEPA/PAP / fot. Abir Sultan/Pool/EPA/PAP
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 19:39

Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu zapewniło, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać msze w Bazylice Grobu Pańskiego. Wcześniej policja izraelska w Niedzielę Palmową zabroniła wstępu do świątyni patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi, co wywołało oburzenie - podał portal Times of Israel.

„W ciągu ostatnich kilku dni Iran wielokrotnie atakował pociskami balistycznymi miejsca święte wszystkich trzech religii monoteistycznych w Jerozolimie. Podczas jednego z ataków odłamki pocisku spadły kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego” – poinformowało biuro Netanjahu na platformie X.

„Dziś, ze względu na szczególną troskę o bezpieczeństwo, policja jerozolimska uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze, kardynałowi Pizzaballi, odprawienie mszy w Bazylice Grobu Pańskiego” – czytamy w oświadczeniu. „Nie było w tym żadnych złych intencji, a jedynie troska o jego (kardynała) bezpieczeństwo” - oświadczył biuro premiera.

Izraelska policja nie pozwoliła wejść na mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego kardynałowi Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo - poinformował patriarchat Jerozolimy.

W odpowiedzi na incydent, który wywołał falę krytyki Izraela w świecie, biuro premiera Netanjahu poinformowało o przygotowaniach planu, który umożliwi przywódcom chrześcijańskim odprawianie nabożeństw w świątyni.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.

381367mega.png
381364mega.png
381208mega.png
Źródło: PAP

