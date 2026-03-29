Nabil Fahmi będzie nowym sekretarzem generalnym Ligi Arabskiej

Fahmi zastąpi swojego rodaka Ahmada Abu al-Ghajta, którego druga kadencja kończy się w czerwcu.

Zgodnie z Kartą Ligi Arabskiej, sekretarz generalny jest mianowany większością co najmniej dwóch trzecich głosów. Chociaż Karta nie określa konkretnego obywatelstwa dla tego stanowiska, tradycyjnie zajmował je Egipcjanin, z wyjątkiem Tunezyjczyka Chedliego Klibiego, który piastował to stanowisko w latach 1979–1990, co odzwierciedla rolę Kairu w organizacji państw arabskich.

Nabil Fahmi, minister spraw zagranicznych Egiptu w latach 2013–2014, był też ambasadorem Egiptu w Stanach Zjednoczonych w latach 1999–2008 oraz w Japonii w latach 1997–1999. Jest synem Ismaila Fahmiego, ministra spraw zagranicznych Egiptu w latach 1973–1977, który zrezygnował ze stanowiska w związku z wizytą ówczesnego prezydenta Anwara Sadata w Jerozolimie.

Liga Arabska, założona w 1945 roku, zrzesza 22 państwa członkowskie w celu koordynowania ich działań politycznych, gospodarczych i kulturalnych.