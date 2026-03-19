Wizyta wysłannika Trumpa. 250 więźniów opuszcza białoruskie więzienia

A,Steel,Mesh,Against,The,Background,Of,A,Blue,Sky
Ambasada USA na Litwie: zwolniono 250 więźniów na Białorusi
oprac. Łukasz Dobrzyński
19 marca, 16:49

250 więźniów zostało zwolnionych w czwartek na Białorusi po spotkaniu wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa Johna Coale’a z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką – poinformowała ambasada USA na Litwie.

Stany Zjednoczone ze swej strony zgodziły się osłabić sankcje wobec białoruskiego sektora finansowego, w tym Biełinwestbanku, i znieść wszystkie sankcje na zakłady Biełaruśkalij, Belarush Potash Company i Agrorozkwit. (PAP)

381367mega.png
381364mega.png
381208mega.png
Źródło: PAP

USABiałoruś