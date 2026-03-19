250 więźniów zostało zwolnionych w czwartek na Białorusi po spotkaniu wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa Johna Coale’a z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką – poinformowała ambasada USA na Litwie.
Stany Zjednoczone ze swej strony zgodziły się osłabić sankcje wobec białoruskiego sektora finansowego, w tym Biełinwestbanku, i znieść wszystkie sankcje na zakłady Biełaruśkalij, Belarush Potash Company i Agrorozkwit. (PAP)
Źródło: PAP
