Електронний документ дозволяє підтвердити найважливіші дані, такі як: ваше ім'я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство. Для зручності використання додаток також представляє вашу фотографію.
За допомогою програми i Дія пл (Diia.pl):
• ви безпечно показуєте свої персональні дані,
• ви підтверджуєте статус,
• ви маєте свої права в ситуаціях, передбачених польським законодавством.
Дані, що зберігаються на телефоні, зашифровані та підписані з сертифікатом. Сертифікат також підтверджує автентичність даних. Ви отримуєте його під час активації програми - це призначено лише вам і тільки ваш телефон.
Навіть після втрати телефону ваші дані є безпечними - це захищає їх не тільки зашифрована запис, але і пароль блокування та пароль, який ви вибираєте при активації програми.
Як активувати програму та додати документ Дія пл?
Щоб активувати mObywatal, вам потрібен офіційний надійний профіль - це "пропуск" до вашої заявки та інших служб електронного управління.
- Під час реєстрації в офісі попросіть вас створити надійний профіль.
- Android (телефони різних виробників): запустіть магазин Google Play та знайдіть програму mObywatel.
- iOS (Apple телефони): запустіть App Store та знайдіть програму mObywatel.
- Встановіть програму mObywatel.
- Запустіть програму Mobywatel та читати основну інформацію та правила.
- Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- У активації введіть свій логін та пароль при активації довіреного профілю.
- Ваш документ буде доданo
Чи безкоштовний додаток mObywatel?
Так. Додаток безкоштовний і може бути використаний будь-ким, хто досяг повноліття:
- ви перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року.
- присвоєний номер PESEL,
- встановлено офіційний довірений профіль
- смартфон з ОС Android версії 6.0 (або пізнішої) або iOS 13 (або новішої)
- смартфон уякого є Bluetooth з камерою,
- Доступне підключення до Інтернету
Чи є додаток mObywatel обов'язковим?
Додаток mObywatel є добровільним, ви використовуєте його тільки в тому випадку, якщо хочете. Немає зобов'язань встановлювати або активувати додаток.
Де я можу скористатися документом Дія пл (Diia.pl)?
Ви будете використовувати документ Дія пл (Diia.pl), виданий в рамках заявки mObywatel, на території Республіки Польща, практично в кожній життєвій ситуації, передбаченій польським законодавством.
Як криптографічно перевірити дані з mObywatela?
Перевірити дані з mObywatel і документи, що містяться в ньому, можна за допомогою програми mWeryfikator.
Які дані я знайду в своєму документі?
- Прізвище
- Ім'я
- Громадянство
- Дата народження
- Місце народження
- Термін дії (дата закінчення терміну дії документа)
- Фото
Як показати свої дані на смартфоні?
Все просто. Для того, щоб надати дані:
- Запустіть програму.
- Введіть свій пароль (увійдіть)
- Виберіть відповідний документ.
Ваші дані разом з датою останнього оновлення будуть відображатися відразу - покажіть їх людині, яка хоче перевірити вашу особу.
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