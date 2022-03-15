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Електронний документ дозволяє підтвердити найважливіші дані, такі як: ваше ім'я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство. Для зручності використання додаток також представляє вашу фотографію.

За допомогою програми i Дія пл (Diia.pl):

• ви безпечно показуєте свої персональні дані,

• ви підтверджуєте статус,

• ви маєте свої права в ситуаціях, передбачених польським законодавством.

Дані, що зберігаються на телефоні, зашифровані та підписані з сертифікатом. Сертифікат також підтверджує автентичність даних. Ви отримуєте його під час активації програми - це призначено лише вам і тільки ваш телефон.

Навіть після втрати телефону ваші дані є безпечними - це захищає їх не тільки зашифрована запис, але і пароль блокування та пароль, який ви вибираєте при активації програми.

Як активувати програму та додати документ Дія пл?

Щоб активувати mObywatal, вам потрібен офіційний надійний профіль - це "пропуск" до вашої заявки та інших служб електронного управління.

Під час реєстрації в офісі попросіть вас створити надійний профіль.

Android (телефони різних виробників): запустіть магазин Google Play та знайдіть програму mObywatel.

iOS (Apple телефони): запустіть App Store та знайдіть програму mObywatel.

Встановіть програму mObywatel.

Запустіть програму Mobywatel та читати основну інформацію та правила.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

У активації введіть свій логін та пароль при активації довіреного профілю.

Ваш документ буде доданo

Чи безкоштовний додаток mObywatel?

Так. Додаток безкоштовний і може бути використаний будь-ким, хто досяг повноліття:

ви перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року.

присвоєний номер PESEL,

встановлено офіційний довірений профіль

смартфон з ОС Android версії 6.0 (або пізнішої) або iOS 13 (або новішої)

смартфон уякого є Bluetooth з камерою,

Доступне підключення до Інтернету

Чи є додаток mObywatel обов'язковим?

Додаток mObywatel є добровільним, ви використовуєте його тільки в тому випадку, якщо хочете. Немає зобов'язань встановлювати або активувати додаток.

Де я можу скористатися документом Дія пл (Diia.pl)?

Ви будете використовувати документ Дія пл (Diia.pl), виданий в рамках заявки mObywatel, на території Республіки Польща, практично в кожній життєвій ситуації, передбаченій польським законодавством.

Як криптографічно перевірити дані з mObywatela?

Перевірити дані з mObywatel і документи, що містяться в ньому, можна за допомогою програми mWeryfikator.

Які дані я знайду в своєму документі?

Прізвище

Ім'я

Громадянство

Дата народження

Місце народження

Термін дії (дата закінчення терміну дії документа)

Фото

Як показати свої дані на смартфоні?

Все просто. Для того, щоб надати дані:

Запустіть програму.

Введіть свій пароль (увійдіть)

Виберіть відповідний документ.

Ваші дані разом з датою останнього оновлення будуть відображатися відразу - покажіть їх людині, яка хоче перевірити вашу особу.