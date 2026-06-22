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Znieczulenia niedostępne i nielegalne opłaty. NIK o stanie porodówek w Polsce

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI, NIK
NIK o opiece okołoporodowej: pacjentki płaciły za zabiegi dostępne w ramach NFZShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:37

Najnowszy raport NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości w opiece okołoporodowej, w tym zbyt długie dyżury lekarzy, nielegalne pobieranie opłat, nadmierną liczbę cesarskich cięć oraz problemy organizacyjne. Choć – jak zaznaczono – ogólny poziom opieki uległ poprawie, w wielu oddziałach wciąż dochodzi do praktyk uznawanych za niedopuszczalne.

Skrót artykułu

NIK skontrolowała Ministerstwo Zdrowia, 14 podmiotów leczniczych prowadzących oddziały ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny oraz dziewięć podmiotów, które prowadziły poradnie ginekologiczno-położnicze i zatrudniały położne POZ. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych szpitalach i przychodniach realizujących opiekę okołoporodową w latach 2022–2025.

Dostęp do znieczulenia i świadczeń NFZ

Dotyczyły one m.in. dostępności do znieczulenia - o problemie tym pisał do resortu zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta, który już w 2023 roku wskazywał, że w niektórych województwach takie znieczulenie jest praktycznie niedostępne, w innych można z niego skorzystać tylko w największych miastach.

Według raportu NIK, w aż w 6 skontrolowanych szpitalach pacjentki w ogóle nie miały dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego (ZZO), a w jednym – oferowano go dopiero od 2024 r.

Ponadto, niektóre skontrolowane szpitale pobierały opłaty za usługi dostępne w ramach NFZ - m.in. za zajęcia w szkole porodowej. NIK wskazał, że jeśli placówka ma kontrakt z NFZ na edukację przedporodową, powinna być ona darmowa dla każdej ubezpieczonej Polki. W niektórych placówkach zakres świadczeń udzielanych przez położne w ramach usługi indywidualnej opieki obejmował również świadczenia, do których pacjentki powinny mieć bezpłatny dostęp.

Długie dyżury lekarzy i zmiany w systemie porodówek

NIK zwrócił uwagę, że katalog wykonywanych odpłatnie czynności pielęgnacyjnych w ramach dodatkowej opieki pielęgnacyjnej był tożsamy z czynnościami pielęgnacyjnymi, które powinny być zapewnione przez personel medyczny w ramach zawartej umowy na świadczenie usług medycznych z NFZ.

We wszystkich 14 szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad 24 godziny - w niektórych przypadkach dyżury trwały 96 godzin.

„Liczba urodzeń stale spada – w 2023 r. osiągnęła rekordowo niski poziom 272 tys. Z kolei rośnie wiek matek – w 2023 r. mediana wieku kobiet rodzących wyniosła 31 lat (w porównaniu do 26 lat w dekadzie 1990–2000)” - podała NIK.

Jak przypomniała NIK, organizacja opieki okołoporodowej wpływa na zdrowie i umieralność noworodków. Dotyczy ona nie tylko samego porodu, lecz także ciąży, 6-tygodniowego połogu oraz opieki nad noworodkiem.

W ostatnim okresie w Polsce pogorszyła się dostępność do porodówek. W latach 2022–2024 zamknięto łącznie 26 oddziałów ginekologiczno-położniczych, a w 2025 r. zlikwidowano kolejne 27, co sprawiło, że od 2026 r. oddziałów ginekologiczno-położniczych brakuje w 136 powiatach. NIK podkreśla, że przy reorganizacji sieci szpitali kluczowe musi być bezpieczeństwo matki i dziecka.(PAP)

kub/ agz/

Źródło: PAP

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NIKraportporodówki

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