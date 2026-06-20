Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. Decyzja została ogłoszona dzień po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia. Zełenski przypomniał, że Order Orła Białego jest wyjątkowym symbolem relacji z państwem polskim. Jednocześnie zaznaczył, że z perspektywy Ukrainy jego znaczenie zostało podważone przez fakt, iż w historii odznaczenie to otrzymały również osoby budzące poważne kontrowersje.

„Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować” – napisał Zełenski.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026 Rozwiń

Order Orła Białego jako symbol relacji polsko-ukraińskich

Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla państwa polskiego oraz za rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Wołodymyr Zełenski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. Wówczas podkreślano, że wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla walki Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji oraz dla ukraińskiego społeczeństwa i armii.

Jak zaznaczył prezydent Ukrainy, w Kijowie przyjęto wówczas, że odznaczenie jest skierowane nie tylko do niego osobiście, lecz również do całego narodu ukraińskiego.

„Wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla Narodu Ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie” – podkreślił.

Wdzięczność dla Polski mimo politycznego sporu

Znaczną część swojego wpisu Zełenski poświęcił relacjom polsko-ukraińskim. Pomimo ostrego gestu politycznego wyraźnie zaznaczył, że Ukraina pozostaje wdzięczna Polsce za pomoc udzielaną od początku pełnoskalowej wojny.

Prezydent przypomniał, że wsparcie polskiego społeczeństwa, władz państwowych oraz organizacji pomocowych odegrało istotną rolę w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji. Według niego współpraca regionalna pozostaje jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Zełenski podkreślił również, że Ukraina nie zapomina o solidarności okazywanej przez Polaków i traktuje ją jako ważny element wspólnej walki o bezpieczeństwo regionu.

Trudna historia nadal dzieli oba państwa

W swoim oświadczeniu ukraiński przywódca odniósł się także do sporów historycznych, które w ostatnich latach wielokrotnie wpływały na relacje Warszawy i Kijowa.

Jak zaznaczył, Ukraina pozostaje otwarta na wszelkie racjonalne formy dialogu z Polską, które mogłyby ograniczyć konflikty interpretacyjne dotyczące bolesnych wydarzeń XX wieku. W jego ocenie konieczne jest zachowanie szacunku wobec wszystkich niewinnych ofiar historycznych tragedii.

Wojna z Rosją pozostaje najważniejszym punktem odniesienia

Końcowa część oświadczenia Zełenskiego ma charakter mobilizacyjny. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj będzie kontynuował walkę przeciwko Rosji aż do osiągnięcia trwałego i godnego pokoju.

Przypomniał także o poświęceniu ukraińskich żołnierzy i cywilów, którzy od ponad czterech lat odpierają rosyjskie działania wojenne. Według niego to właśnie miliony Ukraińców zasługują dziś na szczególny szacunek społeczności międzynarodowej.

Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie państw zachodnich i przywódców, którzy pozostają zaangażowani w obronę jej niepodległości. W ocenie Zełenskiego od wyniku wojny zależy nie tylko przyszłość Ukrainy, lecz także bezpieczeństwo całej Europy.

Karol Nawrocki decyduje o odebraniu odznaczenia

Oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego było bezpośrednią odpowiedzią na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który 19 czerwca poinformował o pozbawieniu ukraińskiego przywódcy Orderu Orła Białego. Polski prezydent uzasadnił ten krok zgodą Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”. Jak podkreślił, decyzję podjął po konsultacjach z Kapitułą Orderu Orła Białego.

Karol Nawrocki zaznaczył, że jako Wielki Mistrz Orderu Orła Białego jest zobowiązany do ochrony prestiżu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Jednocześnie podkreślił, że odebranie orderu nie jest wymierzone w naród ukraiński i nie oznacza zmiany polskiego wsparcia dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją.

Spór dotyczy decyzji władz w Kijowie o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. W Polsce Ukraińska Powstańcza Armia jest kojarzona przede wszystkim ze zbrodniami dokonanymi na ludności polskiej podczas rzezi wołyńskiej i wydarzeń w Małopolsce Wschodniej. To właśnie ten krok ukraińskich władz został wskazany przez Nawrockiego jako powód pozbawienia Zełenskiego Orderu Orła Białego.