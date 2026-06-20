Gazeta Prawna
Kraj

Zełenski odesłał Order Orła Białego. Padły słowa o Katarzynie II, Mussolinim i Schröderze

Zełenski zareagował na wykluczenie Ukraińca z igrzysk olimpijskich. Wydał specjalny dekret
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zwrócił Polsce Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe, które otrzymał w 2023 roku.Shutterstock
Michał Kaźmierczak
Michał KaźmierczakWydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
dzisiaj, 16:47
aktualizacja dzisiaj, 17:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zwrócił Polsce Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe, które otrzymał w 2023 roku. W opublikowanym w sobotę oświadczeniu podkreślił, że skoro – jak stwierdził – symbol ten może pozostawać również w rękach takich postaci jak Katarzyna II, Benito Mussolini czy Gerhard Schröder, Ukraina nie zamierza prowadzić na ten temat sporu. Jednocześnie zaznaczył, że jego kraj pozostaje wdzięczny Polakom za wsparcie udzielane od początku rosyjskiej agresji.

Skrót artykułu

Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. Decyzja została ogłoszona dzień po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia. Zełenski przypomniał, że Order Orła Białego jest wyjątkowym symbolem relacji z państwem polskim. Jednocześnie zaznaczył, że z perspektywy Ukrainy jego znaczenie zostało podważone przez fakt, iż w historii odznaczenie to otrzymały również osoby budzące poważne kontrowersje.

„Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować” – napisał Zełenski.

Order Orła Białego jako symbol relacji polsko-ukraińskich

Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla państwa polskiego oraz za rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Wołodymyr Zełenski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. Wówczas podkreślano, że wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla walki Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji oraz dla ukraińskiego społeczeństwa i armii.

Jak zaznaczył prezydent Ukrainy, w Kijowie przyjęto wówczas, że odznaczenie jest skierowane nie tylko do niego osobiście, lecz również do całego narodu ukraińskiego.

„Wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla Narodu Ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie” – podkreślił.

Wdzięczność dla Polski mimo politycznego sporu

Znaczną część swojego wpisu Zełenski poświęcił relacjom polsko-ukraińskim. Pomimo ostrego gestu politycznego wyraźnie zaznaczył, że Ukraina pozostaje wdzięczna Polsce za pomoc udzielaną od początku pełnoskalowej wojny.

Prezydent przypomniał, że wsparcie polskiego społeczeństwa, władz państwowych oraz organizacji pomocowych odegrało istotną rolę w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji. Według niego współpraca regionalna pozostaje jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Zełenski podkreślił również, że Ukraina nie zapomina o solidarności okazywanej przez Polaków i traktuje ją jako ważny element wspólnej walki o bezpieczeństwo regionu.

Trudna historia nadal dzieli oba państwa

W swoim oświadczeniu ukraiński przywódca odniósł się także do sporów historycznych, które w ostatnich latach wielokrotnie wpływały na relacje Warszawy i Kijowa.

Jak zaznaczył, Ukraina pozostaje otwarta na wszelkie racjonalne formy dialogu z Polską, które mogłyby ograniczyć konflikty interpretacyjne dotyczące bolesnych wydarzeń XX wieku. W jego ocenie konieczne jest zachowanie szacunku wobec wszystkich niewinnych ofiar historycznych tragedii.

Wojna z Rosją pozostaje najważniejszym punktem odniesienia

Końcowa część oświadczenia Zełenskiego ma charakter mobilizacyjny. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj będzie kontynuował walkę przeciwko Rosji aż do osiągnięcia trwałego i godnego pokoju.

Przypomniał także o poświęceniu ukraińskich żołnierzy i cywilów, którzy od ponad czterech lat odpierają rosyjskie działania wojenne. Według niego to właśnie miliony Ukraińców zasługują dziś na szczególny szacunek społeczności międzynarodowej.

Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina liczy na dalsze wsparcie państw zachodnich i przywódców, którzy pozostają zaangażowani w obronę jej niepodległości. W ocenie Zełenskiego od wyniku wojny zależy nie tylko przyszłość Ukrainy, lecz także bezpieczeństwo całej Europy.

Karol Nawrocki decyduje o odebraniu odznaczenia

Oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego było bezpośrednią odpowiedzią na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który 19 czerwca poinformował o pozbawieniu ukraińskiego przywódcy Orderu Orła Białego. Polski prezydent uzasadnił ten krok zgodą Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”. Jak podkreślił, decyzję podjął po konsultacjach z Kapitułą Orderu Orła Białego.

Karol Nawrocki zaznaczył, że jako Wielki Mistrz Orderu Orła Białego jest zobowiązany do ochrony prestiżu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Jednocześnie podkreślił, że odebranie orderu nie jest wymierzone w naród ukraiński i nie oznacza zmiany polskiego wsparcia dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją.

Spór dotyczy decyzji władz w Kijowie o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. W Polsce Ukraińska Powstańcza Armia jest kojarzona przede wszystkim ze zbrodniami dokonanymi na ludności polskiej podczas rzezi wołyńskiej i wydarzeń w Małopolsce Wschodniej. To właśnie ten krok ukraińskich władz został wskazany przez Nawrockiego jako powód pozbawienia Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiorder orła białego

Powiązane

Jakie wsparcie przy chorobach neurologicznych?
Emerytury i rentyNiepełnosprawność 10-N. Do czego uprawnia orzeczenie w 2026 i 2027 roku? [Lista]
Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, Aleksander Kwaśniewski
Emerytury i rentyEmerytury byłych prezydentów: tyle dostają co miesiąc dożywotnio Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda. Kwoty zwalają z nóg
Dłoń trzyma pusty portfel, w tle sala sejmowa podczas obrad
Inne podatkiSejm uchwalił nowy podatek od 1 sierpnia. Stawka 60 proc. Co to oznacza dla kierowców?

Najważniejsze

Zełenski zareagował na wykluczenie Ukraińca z igrzysk olimpijskich. Wydał specjalny dekret
KrajZełenski odesłał Order Orła Białego. Padły słowa o Katarzynie II, Mussolinim i Schröderze
Nawrocki, Tusk
KrajOdebranie Zełenskiemu odznaczenia to dopiero początek. Teraz wszystko zależy od Tuska
Giorgia Meloni i Donald Trump podczas wystąpień publicznych – fotomontaż przedstawiający premier Włoch i prezydenta USA po przeciwnych stronach kadru na tle flag państwowych, ilustrujący narastający spór polityczny między obojgiem przywódców.
Świat„Chuligan z Piątej Alei”. Tak włoska prasa podsumowała Donalda Trumpa
Warszawa 24.04.2026 Ministerstwo Sprawiedliwości Minister Waldemar Żurek. Fot. Wojtek Górski
PrawnikW. Żurek: prokuratura zbada zgłaszane R. Trzaskowskiemu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym
Skąd demoralizujące zarobki lekarzy? [MIĘDZY NAMI POL I TYKA]
POL i tyka"Część polityków jest skorumpowana". Kto naprawdę kontroluje służbę zdrowia? [MIĘDZY NAMI POLITYKA]
Piotr Andrusieczko otrzymal od prezydenta Zelenskiego Order za Zaslugi III klasy
KrajWołodymyr Zełenski traci polskie odznaczenie. Ambasador Ukrainy oddaje Krzyż Kawalerski
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki - czy odebranie orderu prezydentowi Ukrainy to definitywny koniec dobrych relacji
OpinieNawrocki zabiera zabawki Zełenskiemu i Tuskowi
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png