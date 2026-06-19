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Afera w szpitalu Południowym. Trzaskowski podjął nowe kroki i zapowiada kadrowe trzęsienie ziemi

Warszawa 14.05.2026 Przezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i posłanka KO Dorota Łoboda (L) podczas konferencji prasowej w Urędzie m.st Warszawy. Konferencja dotyczyła transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci. Fot. Wojtek Górski
Rafał Trzaskowski zapowiada zmiany w medycznych spółkach Fot. Wojtek GórskiDziennik Gazeta Prawna / Wojtek Górski
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 13:43

Prezydent Rafał Trzaskowski podjął zdecydowany krok ws. szpitala Południowego, po tym, jak na jaw wyszły informacje o 28-letnim lekarzu, który w rok zarobił 1,6 mln zł i stworzył salonik VIP do przyjmowania polityków bez kolejki. Trzaskowski powołał nową radę nadzorczą szpitala i złożył ważną deklarację.

Skrót artykułu

To nie koniec afery ze szpitalem Południowym w Warszawie. Prezydenta miasta Rafał Trzaskowski podjął właśnie nowe kroki.

Afera z niebotycznymi zarobkami lekarza ze szpitala Południowego

Według portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Trzaskowski przekazał w piątek, że zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. W jej skład (według informacji na stronie placówki) od września 2025 r. wchodzili: Robert Kempa (przewodniczący), Karolina Witkowska, Aldona Machnowska-Góra (wiceprezydent Warszawy) i Jerzy Sieńko.

Szykuje się kadrowe trzęsienie ziemi w spółkach medycznych

Prezydent zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. Nastąpią one w czerwcu. Powiedział, że zostaną one wzmocnione.

– Nie będzie w nich polityków – podkreślił.

W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego na wniosek prezydenta miasta odwołała dotychczasowy zarząd placówki.

Źródło: PAP

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Rafał Trzaskowskiszpitalafera

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