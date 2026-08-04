W dniu 30 lipca 2026 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oficjalnie ogłosiło, że dla osób z niepełnosprawnościami uruchomiona została i w zasadzie już prężnie działa bezpłatna aplikacja, dostępna 24 godziny na dobę, która ma ułatwić komunikację i dostęp do usług wspierających osoby z niepełnosprawnością. Dodatkowo warto wiedzieć, że istnieje sieć 16. regionalnych punktów ze wsparciem dla OzN oraz wirtualny tłumacz PJM oparty na sztucznej inteligencji. To rozwiązania, które mają realnie usunąć bariery w codziennym porozumiewaniu się osób z niepełnosprawnościami.
Przeczytaj w minutę skrót artykułu:
- Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
- Bezpłatna aplikacja Centrum Komunikacji oferuje m.in. tłumacza polskiego języka migowego, transkrypcję mowy na tekst, tłumaczenia dokumentów i funkcję połączenia alarmowego – wszystko dostępne przez całą dobę.
- W całej Polsce powstanie 16 regionalnych Centrów Komunikacji, a jednym z celów projektu jest stworzenie modelu AI tłumaczącego język polski na PJM, czyli wirtualnego tłumacza PJM.
Bezpłatna aplikacja i 16 centrów w całej Polsce – tak zmieni się komunikacja osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku
Od 1 stycznia 2025 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami". Bezpłatna aplikacja dostępna 24 godziny na dobę, sieć 16 regionalnych punktów oraz wirtualny tłumacz PJM oparty na sztucznej inteligencji – to rozwiązania, które mają realnie usunąć bariery w codziennym porozumiewaniu się osób z niepełnosprawnościami.
Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami – na czym polega projekt?
Projekt „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami" wystartował 1 stycznia 2025 r. Jego realizatorem jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami przedsięwzięcia są dwie warszawskie organizacje: Polski Związek Głuchych (PZG) oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS).
Głównym celem projektu jest zapewnienie usług w zakresie bieżącego komunikowania się osobom z niepełnosprawnościami, o których mowa w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie w komunikacji kierowane jest w szczególności do osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu, mowy i wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego oraz ze spektrum autyzmu. Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami uwzględnia potrzeby osób posługujących się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym SKOGN, korzystających z transkrypcji mowy na tekst, komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) oraz z tekstu łatwego do czytania (ETR).
Już jest aplikacja Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Co realnie i komu daje?
Jednym z kluczowych narzędzi projektu jest aplikacja Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Aplikacja została stworzona z myślą o osobach głuchych i słabosłyszących, głuchoniewidomych oraz niewidomych i słabowidzących. Bezpłatna aplikacja działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, na terenie całej Polski.
Za pomocą aplikacji Centrum Komunikacji można:
- połączyć się z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM),
- skorzystać z usług tłumacza-przewodnika,
- korzystać z transkrypcji mowy na tekst,
- zlecić przygotowanie dostępnych dokumentów, w tym tłumaczeń na PJM,
- w sytuacjach nagłych skorzystać z funkcji połączenia alarmowego.
Rosnące zainteresowanie aplikacją pokazuje, że rozwiązania ułatwiające codzienną komunikację osób z niepełnosprawnościami odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. Bezpłatna aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (system Android), w sklepie App Store (system iOS) oraz w wersji przeglądarkowej – bez konieczności instalacji na komputerze.
Rejestracja przez mObywatela – konto założysz zdalnie
Aplikacja Centrum Komunikacji oferuje nową funkcję potwierdzania tożsamości za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dzięki temu założenie konta i weryfikacja tożsamości odbywają się całkowicie zdalnie – bez wizyty w Regionalnym Centrum Komunikacji.
Proces rejestracji w aplikacji Centrum Komunikacji wygląda następująco:
- Pobierz aplikację na telefon lub skorzystaj z wersji przeglądarkowej.
- Wybierz opcję „Zarejestruj się" i uzupełnij wymagane dane.
- Potwierdź tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel (login.gov.pl) lub osobiście w Regionalnym Centrum Komunikacji.
- Zaloguj się i korzystaj z bezpłatnych usług wsparcia w komunikacji.
16 regionalnych Centrów Komunikacji i wirtualny tłumacz PJM
Projekt zakłada utworzenie głównej siedziby Centrum Komunikacji w Warszawie oraz 16 regionalnych Centrów Komunikacji w całej Polsce. Będą to punkty bezpośredniego kontaktu beneficjentów z tłumaczami i kadrą specjalistów. Oprócz infrastruktury stacjonarnej projekt „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami" obejmuje szereg działań rozwojowych:
- przygotowanie standardów i procedur w zakresie usług komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem transkrypcji mowy, PJM, SKOGN i alfabetu Braille'a,
- stworzenie i rozbudowę funkcjonalności aplikacji umożliwiających realizację usług zdalnych,
- szkolenia kadry tłumaczy PJM oraz tłumaczy-przewodników SKOGN,
- stworzenie platformy edukacyjnej wspierającej kompetencje tłumaczy PJM, tłumaczy-przewodników SKOGN oraz specjalistów AAC i ETR,
- stworzenie modelu sztucznej inteligencji (AI) tłumaczącego język polski na PJM, a w efekcie wirtualnego tłumacza PJM.
Projekt „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami" to kompleksowe przedsięwzięcie, które od 1 stycznia 2025 r. realnie zmienia dostępność wsparcia w komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Bezpłatna aplikacja Centrum Komunikacji, działająca 24/7 i dostępna na telefony oraz w przeglądarce, oferuje tłumacza PJM, transkrypcję mowy na tekst, tłumaczenia dokumentów i połączenie alarmowe. Sieć 16 regionalnych Centrów Komunikacji zapewni bezpośredni kontakt ze specjalistami, a planowane wdrożenie wirtualnego tłumacza PJM opartego na AI otwiera nowy rozdział w usuwaniu barier komunikacyjnych. Rejestracja przez mObywatela sprawia, że korzystanie z usług jest proste i w pełni zdalne. Więcej informacji o działaniach projektu można znaleźć na stronie centrumkomunikacji.gov.pl.
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