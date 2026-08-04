Przeczytaj w minutę skrót artykułu: Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Bezpłatna aplikacja Centrum Komunikacji oferuje m.in. tłumacza polskiego języka migowego, transkrypcję mowy na tekst, tłumaczenia dokumentów i funkcję połączenia alarmowego – wszystko dostępne przez całą dobę.

W całej Polsce powstanie 16 regionalnych Centrów Komunikacji, a jednym z celów projektu jest stworzenie modelu AI tłumaczącego język polski na PJM, czyli wirtualnego tłumacza PJM.

Bezpłatna aplikacja i 16 centrów w całej Polsce – tak zmieni się komunikacja osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami". Bezpłatna aplikacja dostępna 24 godziny na dobę, sieć 16 regionalnych punktów oraz wirtualny tłumacz PJM oparty na sztucznej inteligencji – to rozwiązania, które mają realnie usunąć bariery w codziennym porozumiewaniu się osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami – na czym polega projekt?

Projekt „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami" wystartował 1 stycznia 2025 r. Jego realizatorem jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami przedsięwzięcia są dwie warszawskie organizacje: Polski Związek Głuchych (PZG) oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS).

Głównym celem projektu jest zapewnienie usług w zakresie bieżącego komunikowania się osobom z niepełnosprawnościami, o których mowa w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie w komunikacji kierowane jest w szczególności do osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu, mowy i wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego oraz ze spektrum autyzmu. Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami uwzględnia potrzeby osób posługujących się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym SKOGN, korzystających z transkrypcji mowy na tekst, komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) oraz z tekstu łatwego do czytania (ETR).

Już jest aplikacja Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Co realnie i komu daje?

Jednym z kluczowych narzędzi projektu jest aplikacja Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Aplikacja została stworzona z myślą o osobach głuchych i słabosłyszących, głuchoniewidomych oraz niewidomych i słabowidzących. Bezpłatna aplikacja działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, na terenie całej Polski.

Za pomocą aplikacji Centrum Komunikacji można:

połączyć się z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM),

skorzystać z usług tłumacza-przewodnika,

korzystać z transkrypcji mowy na tekst,

zlecić przygotowanie dostępnych dokumentów, w tym tłumaczeń na PJM,

w sytuacjach nagłych skorzystać z funkcji połączenia alarmowego.

Rosnące zainteresowanie aplikacją pokazuje, że rozwiązania ułatwiające codzienną komunikację osób z niepełnosprawnościami odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. Bezpłatna aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (system Android), w sklepie App Store (system iOS) oraz w wersji przeglądarkowej – bez konieczności instalacji na komputerze.

Już jest aplikacja Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Co realnie i komu daje?

Rejestracja przez mObywatela – konto założysz zdalnie

Aplikacja Centrum Komunikacji oferuje nową funkcję potwierdzania tożsamości za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dzięki temu założenie konta i weryfikacja tożsamości odbywają się całkowicie zdalnie – bez wizyty w Regionalnym Centrum Komunikacji.

Proces rejestracji w aplikacji Centrum Komunikacji wygląda następująco:

Pobierz aplikację na telefon lub skorzystaj z wersji przeglądarkowej. Wybierz opcję „Zarejestruj się" i uzupełnij wymagane dane. Potwierdź tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel (login.gov.pl) lub osobiście w Regionalnym Centrum Komunikacji. Zaloguj się i korzystaj z bezpłatnych usług wsparcia w komunikacji.

16 regionalnych Centrów Komunikacji i wirtualny tłumacz PJM

Projekt zakłada utworzenie głównej siedziby Centrum Komunikacji w Warszawie oraz 16 regionalnych Centrów Komunikacji w całej Polsce. Będą to punkty bezpośredniego kontaktu beneficjentów z tłumaczami i kadrą specjalistów. Oprócz infrastruktury stacjonarnej projekt „Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami" obejmuje szereg działań rozwojowych:

przygotowanie standardów i procedur w zakresie usług komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem transkrypcji mowy, PJM, SKOGN i alfabetu Braille'a,

stworzenie i rozbudowę funkcjonalności aplikacji umożliwiających realizację usług zdalnych,

szkolenia kadry tłumaczy PJM oraz tłumaczy-przewodników SKOGN,

stworzenie platformy edukacyjnej wspierającej kompetencje tłumaczy PJM, tłumaczy-przewodników SKOGN oraz specjalistów AAC i ETR,

stworzenie modelu sztucznej inteligencji (AI) tłumaczącego język polski na PJM, a w efekcie wirtualnego tłumacza PJM.