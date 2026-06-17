Przepisy przewidują, że z opłat abonamentowych mogą zostać zwolnione osoby, które ukończyły 60. rok życia i jednocześnie posiadają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł brutto. Oznacza to, że limit uprawniający do zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku został ustalony na poziomie 4451,78 zł brutto.

W praktyce oznacza to, że wielu emerytów pobierających przeciętne lub niższe świadczenia może zostać zwolnionych z obowiązku regulowania abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Formalności konieczne do uzyskania zwolnienia

Samo spełnienie kryterium dochodowego nie powoduje automatycznego przyznania ulgi. Senior musi zgłosić się do placówki Poczty Polskiej i przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia.

Niezbędne są:

dowód osobisty,

decyzja ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego potwierdzająca wysokość świadczenia,

oświadczenie o spełnianiu warunków zwolnienia.

Istotne jest również to, aby odbiornik radiowy lub telewizyjny był zarejestrowany na osobę ubiegającą się o ulgę. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności.

Seniorzy po 75. roku życia bez żadnych formalności

Znacznie prostsza sytuacja dotyczy osób, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury.

Co ważne, nie ma konieczności odwiedzania placówki pocztowej ani składania dodatkowych dokumentów. Uprawnienie jest ustalane automatycznie na podstawie danych znajdujących się w rejestrze PESEL.

To jedno z najdalej idących zwolnień przewidzianych przez ustawę o opłatach abonamentowych.

Kto jeszcze nie płaci abonamentu RTV

Katalog osób uprawnionych do zwolnienia jest znacznie szerszy niż tylko grupa emerytów.

Z obowiązku opłacania abonamentu zwolnione są między innymi:

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

osoby niesłyszące spełniające określone kryteria medyczne.

Ulga przysługuje również osobom pobierającym rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny.

Zwolnieni mogą być także zarejestrowani bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz osoby spełniające kryteria dochodowe wymagane przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych.

Przepisy obejmują ponadto część kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz weteranów poszkodowanych.

Abonament RTV w 2026 roku. Takie są stawki

Wysokość abonamentu RTV w 2026 roku nie uległa zmianom względem wcześniejszych stawek.

Za użytkowanie odbiornika radiowego należy zapłacić 9,50 zł miesięcznie. Natomiast posiadacze telewizora lub telewizora i radia opłacają abonament w wysokości 30,50 zł miesięcznie.

Przepisy przewidują, że jedno gospodarstwo domowe wnosi tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Dotyczy to również urządzeń znajdujących się w samochodach czy domkach letniskowych.

Kary za brak rejestracji odbiornika i zaległości

Nieuregulowanie obowiązkowych opłat może prowadzić do powstania zadłużenia. W takim przypadku naliczane są odsetki analogiczne do tych stosowanych przy zaległościach podatkowych.

Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą osobom korzystającym z niezarejestrowanych odbiorników. Kontrola może zakończyć się nałożeniem opłaty sankcyjnej wynoszącej trzydziestokrotność miesięcznego abonamentu.

W 2026 roku oznacza to karę w wysokości:

915 zł za telewizor,

285 zł za radio.

Eksperci przypominają, że osoby spełniające warunki ustawowych zwolnień powinny jak najszybciej dopełnić formalności. W wielu przypadkach pozwala to uniknąć niepotrzebnych wydatków ponoszonych przez kolejne miesiące.