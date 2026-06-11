Gazeta Prawna
Kraj

Mieli wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich. Prokuratura stawia zarzuty członkom komisji wyborczych

wybory, komisja wyborcza, cisza wyborcza
Prokuratura postawiła zarzuty 24 członkom obwodowych komisji wyborczychShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:09

Prokuratura postawiła zarzuty 24 osobom zasiadającym w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach. Chodzi o wybory prezydenckie z 2025 r. Prokuratura zarzuca im nieumyślne niedopełnienie obowiązków. W ocenie organów ścigania mieli oni nierzetelnie przeliczać głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania.

Skrót artykułu

Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.

Jakie zarzuty stawia prokuratura?

Śledczy zarzucają podejrzanym, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów, wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na Prezydenta RP - Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

Czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jak przekazała prokuratura, 12 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyło wyjaśnienia. Śledztwo jest w toku; prokuratorzy sukcesywnie wzywają i przesłuchują kolejne osoby, wobec których zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający przedstawienie zarzutów.

Rzecznik poinformował, że ze względu na dobro postępowania i konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku, prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji, których dotyczą nieprawidłowości, ani treści składanych wyjaśnień.

Zgodnie z oficjalnymi wynikami podanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze, w Siedlcach w I turze wyborów w 2025 r. Karol Nawrocki zdobył 13 614 głosów (33,96 proc.), a w II turze 24 362 głosy (58,62 proc.). Rafał Trzaskowski w I głosowaniu otrzymał 10 691 głosów (26,92 proc.), a w drugim - 17 196 (41,38 proc.)

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prokuraturawybory prezydenckiezarzuty

Powiązane

Donald Tusk
KrajNajniższa emerytura w górę. Rząd proponuje nowe stawki od 2027 roku
Platforma Temu na wyświetlaczu smartfona
KrajKoniec z tanimi zamówieniami z Chin. UE nakłada opłaty nawet na niewielkie zakupy
kobieta pieniądze seniorka senior emeryt emerytka gotówka
Emerytury i renty1600 plus dla seniorów w 2026 roku? Sejm podjął decyzję. ZUS ujawnia, kto naprawdę dostanie pieniądze