Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.

Jakie zarzuty stawia prokuratura?

Śledczy zarzucają podejrzanym, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów, wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na Prezydenta RP - Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

Czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jak przekazała prokuratura, 12 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyło wyjaśnienia. Śledztwo jest w toku; prokuratorzy sukcesywnie wzywają i przesłuchują kolejne osoby, wobec których zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający przedstawienie zarzutów.

Rzecznik poinformował, że ze względu na dobro postępowania i konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku, prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji, których dotyczą nieprawidłowości, ani treści składanych wyjaśnień.

Zgodnie z oficjalnymi wynikami podanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze, w Siedlcach w I turze wyborów w 2025 r. Karol Nawrocki zdobył 13 614 głosów (33,96 proc.), a w II turze 24 362 głosy (58,62 proc.). Rafał Trzaskowski w I głosowaniu otrzymał 10 691 głosów (26,92 proc.), a w drugim - 17 196 (41,38 proc.)