Wyższe minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 r. — co dokładnie się zmieni?

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ponownie wzrośnie — tym razem do 4806 zł brutto. Wyższa będzie również minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących zlecenia oraz świadczących usługi, która wyniesie 31,40 zł.

Podwyżka płacy minimalnej to nie tylko wzrost wynagrodzenia dla pracowników otrzymujących pensję na najniższym poziomie. Wraz z nią automatycznie rosną wszystkie świadczenia i należności, które są do niej bezpośrednio przypisane. W praktyce oznacza to m.in.: wyższy dodatek za pracę w porze nocnej, większą kwotę wolną od potrąceń, podwyższenie wynagrodzenia za przestój, wzrost odszkodowań, których wysokość jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem, wyższe limity odpraw czy wyższe maksymalne wynagrodzenia dla pracowników młodocianych i praktykantów.

Nowe zasady liczenia stażu pracy — rewolucyjna zmiana od 2026 roku

Od 2026 roku zacznie obowiązywać zupełnie nowy, znacznie szerszy katalog okresów wliczanych do stażu pracy. Zmiany wejdą w życie w dwóch etapach:

1 stycznia 2026 r. – dla pracodawców z sektora finansów publicznych,

1 maja 2026 r. – dla pozostałych pracodawców.

To jedna z największych reform w obszarze prawa pracy od lat — wpłynie na wysokość wynagrodzenia, prawo do urlopu, okres wypowiedzenia, odprawy oraz inne uprawnienia pracownicze, które zależą od stażu.

Jakie okresy będą wliczane do stażu pracy?

Po wejściu w życie nowych przepisów, do stażu pracy zaliczone zostaną nie tylko lata przepracowane na etacie. Katalog zostaje znacząco rozszerzony o okresy aktywności zawodowej i zarobkowej, które dotychczas nie były uwzględniane. Do stażu będą wliczane m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej oraz współpraca przy takiej działalności,

zawieszenie firmy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

wykonywanie umowy zlecenia,

wykonywanie umowy o świadczenie usług,

wykonywanie umowy agencyjnej,

okres pozostawania osobą współpracującą,

członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

praca zarobkowa za granicą, która nie była zatrudnieniem w rozumieniu prawa pracy.

Dla osób, które dotychczas pracowały poza etatem, nowe przepisy mogą oznaczać realny zysk — dzięki zaliczeniu dodatkowych okresów aktywności zawodowej szybciej zdobędą prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego i większej liczby dni wolnych.

ZUS wystawi zaświadczenie o stażu pracy

Nowe przepisy zakładają, że okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracy będzie potwierdzać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wyda w tym celu odpowiednie zaświadczenie, na podstawie danych, które posiada w swoich rejestrach.

Jeżeli ZUS nie będzie mógł potwierdzić określonych okresów (np. z powodu braku dokumentów dotyczących bardzo starych aktywności zawodowych), pracownik zyska prawo do udokumentowania stażu własnymi dowodami. Mogą to być: umowy, zaświadczenia, potwierdzenia opłacania składek.

Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich i odbierania zasiłku chorobowego

Od 2026 r. zaczną obowiązywać bardziej precyzyjne regulacje dotyczące sposobu korzystania ze zwolnień lekarskich. Ustawodawca doprecyzował, w jakich sytuacjach pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego, co ma usprawnić kontrole i ograniczyć nadużycia.

Zasiłek będzie mógł zostać odebrany m.in. wtedy, gdy pracownik w okresie zwolnienia wykonuje pracę zarobkową (z wyjątkiem zwykłych czynności życia codziennego, takich jak krótkie zakupy) lub podejmuje aktywności mogące przedłużyć proces leczenia – na przykład intensywne wyjazdy, forsowny wysiłek czy zachowania sprzeczne z zaleceniami lekarza.

Jednocześnie przepisy przewidują ważne odstępstwo: pracownik będzie mógł korzystać ze zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy, a jednocześnie wykonywać pracę dla innego – pod warunkiem, że charakter tej pracy nie stoi w sprzeczności z zaleceniami lekarskimi i nie wpływa negatywnie na proces rekonwalescencji.

Obowiązek ujawniania proponowanego wynagrodzenia

Kolejna istotna zmiana dla pracowników zacznie obowiązywać nieco wcześniej — 24 grudnia 2025 r. Wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące transparentności wynagrodzeń w procesie rekrutacji. Pracodawca będzie musiał przekazać kandydatowi informację o przedziale wynagrodzenia na jednym z trzech etapów rekrutacji:

już w ogłoszeniu o pracę,

przed rozmową kwalifikacyjną — jeśli proces rekrutacji rozpoczął się bez ogłoszenia,

najpóźniej przed podpisaniem umowy — gdy wcześniej nie podano takich danych.

Co ważne, nowe przepisy nie nakazują zamieszczania widełek wynagrodzeń bezpośrednio w ogłoszeniu. Dopuszczalne jest ich przekazanie na późniejszym etapie, jednak musi to nastąpić jeszcze przed zatrudnieniem.

Dodatkowo pracodawcy zostaną zobowiązani do udostępniania kandydatom odpowiednich części regulaminu wynagradzania, tak aby mogli oni w pełni zrozumieć i porównać oferowane warunki.

Zakaz pytania o wcześniejsze zarobki

W trakcie rekrutacji nie będzie można pytać kandydatów o ich dotychczasowe wynagrodzenie. Celem tej regulacji jest ograniczenie zjawiska dyskryminacji płacowej oraz przeciwdziałanie utrzymywaniu historycznych różnic w płacach między pracownikami.

Neutralne nazwy stanowisk

Nowe przepisy wprowadzą także obowiązek stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk w ogłoszeniach o pracę. Ma to wyeliminować komunikaty sugerujące preferencje dotyczące płci kandydatów i wspierać równość w dostępie do zatrudnienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 807)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. 2025 r. poz. 1242)

Ustawa z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1423)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 1856)