W Krakowie szykuje się zacięta batalia o fotel prezydenta miasta. To efekt odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego, który zgodnie z wolą mieszkańców musiał pożegnać się ze stanowiskiem.

Nowy kandydat w wyścigu o prezydenturę w Krakowie

Do wyścigu o Kraków dołączyła właśnie posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek. W jej ocenie miasto ma przed sobą mnóstwo wyzwań, a do najważniejszych należą ograniczenie deficytu budżetowego, rozwój komunikacji miejskiej i kształtowanie polityki cenowej z nią związanej, a także rosnące koszty życia w Krakowie, ceny mieszkań, szerząca się patodeweloperka i problem z niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego. Posłanka zwróciła także uwagę, że Kraków musi mieć dobry plan inwestycyjny.

Kandydatka na urząd prezydenta jest jednak zdania, że najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców. Posłanka podkreśliła, że kandyduje, bo wierzy w mieszkańców Krakowa.

- Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie. Takiego, który będzie potrafił współpracować z mieszkańcami, ale też z radą miasta, bo przez nią będą musiały przejść najważniejsze dla Krakowa decyzje - stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami Gosek-Popiołek.

Kto powalczy o prezydencki fotel w Krakowie?

Do tej pory wiadomo już, że urząd prezydenta Krakowa ubiegać będzie się siedmiu kandydatów. Wśród nich jest Aleksandra Owca z Razem, Michał Drewnicki z PiS, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, popierany przez ugrupowanie Grzegorza Brauna Michał Klimek, aktywistka i była żona polityka PiS Marianna Schreiber, a także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Oficjalnie swojego kandydata na prezydenta Krakowa nie przedstawiła jeszcze Koalicja Obywatelska. W poniedziałek media obiegła jednak informacja, że może zostać nim pochodzący z Krakowa znany biznesmen i sportowiec Rafał Sonik. Jak przyznał, taka propozycja ze środowiska związanego z KO już się pojawiła, ale jeśli miałby kandydować, byłby kandydatem niezależnym.

Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbyło się 24 maja br. Za jego odwołaniem opowiedziało się niemal 98 proc. osób biorących udział w głosowaniu. Kraków ma teraz 90 dni na wybór nowego włodarza. W tym czasie obowiązki prezydenta pełni komisarz, którym został dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik.