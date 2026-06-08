Ministerstwo zdrowia skierowało w poniedziałek do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Wiceminister Katarzyna Kęcka podczas spotkania z dziennikarzami powiedziała, że przygotowane zmiany mają dwa główne cele. - Zabezpieczyć pacjentów i poprawić dostępność do lekarzy, zwłaszcza w tych podstawowych specjalizacjach. Drugi cel, równie ważny, to wzmóc jakość kształcenia, zarówno przeddyplomowego, jak i podyplomowego - powiedziała wiceminister.

Lekarzy czeka rewolucja. Szykują się spore zmiany w egzaminach

Nowelizacja przewiduje szereg zmian, w tym skrócenie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów do 6 miesięcy. Oznacza to skrócenie stażu lekarskiego o 7 miesięcy i lekarsko-dentystycznego o 6 miesięcy. Resort, proponując skrócenie stażu, powołuje się m.in. na zmianę standardów kształcenia od roku akademickiego 2024/2025.

- Mamy bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne studentów medycyny. W naszych uczelniach mamy Centra Symulacji Medycznej, gdzie również pracujemy w ramach zespołów interdyscyplinarnych - powiedziała Kęcka.

O zniesienie stażu w całości wnioskowała Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Jego skrócenie o połowę ma stanowić kompromis między stanowiskiem KRAUM a Naczelną Izbą Lekarską, która jest tym zmianom przeciwna.

Obecny na spotkaniu z dziennikarzami w MZ Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, powiedział, że zgodnie z obowiązującymi już standardami ostatni rok studiów lekarskich jest rokiem praktycznym i staż po ukończeniu studiów jest w zasadzie powtórzeniem tego, co student nauczył się na ostatnim roku. Zgodnie z tymi standardami student po ukończeniu studiów ma być gotowy do podjęcia pracy.

Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, zwrócił uwagę na koszty odbywania staży podyplomowych, które w 2027 r. będą wynosić ponad 1 mld 300 mln zł. Skrócenie stażu o połowę oznacza także obniżenie tego kosztu do ok. 680 mln zł.

Zmiany w rezydenturze i w egzaminach końcowych. Co planuje resort zdrowia?

Zmiany dotyczą także rezydentur. Chodzi o nabór, organizację, odbywanie i nadzór nad odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego. Lekarze mają być kierowani do szpitali, w których jest największe zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Listę akredytowanych jednostek, którym przyznano miejsca rezydenckie w danej dziedzinie, ma ustalać wojewoda. Natomiast pierwszeństwo wyboru miejsc rezydenckich ma należeć do lekarzy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w egzaminach po zakończeniu studiów - lekarskim i lekarsko-dentystyczny egzaminie końcowym (LEK i LDEK).

Projekt przewiduje szereg zmian obejmujących egzaminy.

Chodzi m.in. o lekarski i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy (LEK i LDEK). W tej chwili 70 proc. pytań jest jawnych, pochodzi z ogólnodostępnej bazy pytań. Zgodnie z nowelizacją cały test LEK i LDEK będzie składał się wyłącznie z pytań tajnych, co ma przywrócić weryfikacyjną funkcję egzaminu.

W państwowym egzaminie specjalizacyjnym (PES) obowiązkowa dla wszystkich będzie część ustna.

Projekt przewiduje także wprowadzenie państwowego egzaminu kompetencyjnego (PEK). Będzie do niego przystępował lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Szkolenie to jest podzielone na dwa etapy: moduł podstawowy i specjalistyczny. PEK ma sprawdzać wiedzę po ukończeniu modułu podstawowego albo po ukończeniu odpowiedniej części szkolenia specjalizacyjnego składającego się z modułu jednolitego (bez podziału na ww. dwa etapy).

MZ chce doprecyzować zasady uznawania specjalizacji spoza UE

Nowelizacja doregulowuje również zasady uznawania specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych uzyskanych poza Unią Europejską. Chodzi o wprowadzenie specjalizacyjnego egzaminu weryfikacyjnego (SEW) na wzór PES. Będą do niego przystępować lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza Unią Europejską, jeżeli egzamin specjalizacyjny nie odpowiada złożeniu PES w Polsce.

Projekt przewiduje też mechanizm skuteczniejszego egzekwowanie obowiązku doskonalenia zawodowego. Okręgowa izba lekarska po stwierdzeniu, że w danym okresie rozliczeniowym lekarz lub lekarz dentysta go nie dopełnił, wyznacza kolejny termin. Jeśli i w tym terminie lekarz się nie wywiąże, izba ma zawieszać prawo wykonywania zawodu.

Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. Wiceminister Katarzyna Kęcka zapowiedziała także, że resort w sprawie projektowanych zmian planuje spotkanie z samorządem lekarskim.

Mariusz Klencki zaznaczył, że jeśli ustawa przejdzie przez wszystkie szczeble, skrócenie stażu podyplomowego dotyczyłoby już studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy zaczną staż w październiku 2027 roku.