Macie dom lub mieszkanie? Wkrótce mija ważny termin. Kara za spóźnienie to nawet 64 tysiące złotych

Obowiązek, który dotyczy milionów właścicieli

Podatek od nieruchomości obejmuje szeroką grupę osób — nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych, ale również mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Każdego roku gminy przesyłają podatnikom decyzje określające wysokość należności oraz harmonogram płatności. Dokument ten, nazywany nakazem płatniczym, trafia do skrzynek pocztowych i stanowi podstawę do uregulowania zobowiązania.

Jeśli roczna kwota podatku przekracza 100 zł, można ją rozłożyć na cztery raty. Terminy płatności przypadają kolejno na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku niższej kwoty całość należy zapłacić jednorazowo przy pierwszym terminie.

Mimo jasnych zasad wielu podatników zapomina o kolejnej racie. Często wynika to z przeoczenia korespondencji lub odkładania sprawy na później.

Co w sytuacji, kiedy decyzja przyjdzie po terminie?

Zdarza się, że decyzja podatkowa dociera do adresata już po terminie płatności. Przepisy przewidują w takiej sytuacji rozwiązanie — podatnik ma 14 dni od momentu doręczenia dokumentu na uregulowanie należności.

Nie oznacza to jednak, że można zignorować obowiązek. Podatek nadal trzeba zapłacić, a brak reakcji może prowadzić do konsekwencji finansowych.

Opóźnienie może drogo kosztować

Nieuregulowanie podatku w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. Początkowo mogą być niewielkie, ale wraz z upływem czasu rosną, zwiększając całkowitą kwotę do zapłaty.

W przypadku długotrwałego unikania płatności sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej. Wtedy urząd skarbowy lub gmina mogą podjąć bardziej zdecydowane działania w celu odzyskania należności.

Przepisy przewidują także możliwość nałożenia grzywny. W skrajnych przypadkach może ona wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego zwlekanie z płatnością zwykle się nie opłaca.

Jak się ustala wysokość podatku

Stawki podatku od nieruchomości ustalają gminy, jednak nie mogą one przekraczać limitów wyznaczanych corocznie przez Ministerstwo Finansów.

W 2026 roku maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą może sięgać 35,53 zł za metr kwadratowy. Dla pozostałych budynków górna granica to 12 zł za metr kwadratowy.

Wysokość podatku od gruntów zależy natomiast od ich przeznaczenia i może wynosić od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych za metr kwadratowy.

Ten obowiązek spoczywa przede wszystkim na właścicielach nieruchomości — zarówno domów, jak i mieszkań. Dotyczy także użytkowników wieczystych gruntów oraz osób korzystających z nieruchomości należących do państwa lub samorządu.

Nie obejmuje natomiast najemców. W ich przypadku odpowiedzialność za podatek ponosi właściciel lokalu.

Kiedy trzeba zapłacić kolejną ratę podatku od nieruchomości?

Data, której nie można bagatelizować to 15 września. Nawet niewielka zaległość może szybko przerodzić się w znacznie wyższy koszt przez naliczone odsetki czy ewentualne kary. Pilnowanie terminów wskazanych w decyzji podatkowej pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków i problemów z urzędem.