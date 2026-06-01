To prawdziwa gratka dla podróżnych. Koleje Wielkopolskie postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Już 27 czerwca rusza specjalne połączenie z Poznania do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Pociąg o wdzięcznej i nawiązującej do wielkopolskiej tradycji nazwie „Bana na Lofry” będzie kursował w każdy weekend, aż do końca sierpnia.

Oferta Kolei Wielkopolskich skierowana jest nie tylko dla osób, które wybierają się na dłuższe wakacje nad Bałtykiem, ale także dla tych, którzy chcieliby wyskoczyć na jednodniowy wypad, by przespacerować się po nadmorskim deptaku, posłuchać szumu fal i zjeść świeżą rybę.

Rekordowo szybki czas przejazdu

To, co z pewnością uraduje pasażerów, to czas przejazdu. Ten ma być wyjątkowo ekspresowy. Pociąg wystartuje z dworca na w Poznaniu o godzinie 6:12 i zjawi się na dworcu w Świnoujściu o godzinie 9:03. W sam raz, by zdążyć na poranną kawę na plaży. W drogę powrotną „Bana na lofry” ruszy o godzinie 19:54 a na dworcu w Poznaniu pojawi się o 22:32. Z zapowiedzi Kolei Wielkopolskich wynika, że nad morze pociąg pojedzie 2:51 minut, a trasę powrotną pokona w zaledwie 2:38 minut. Tak dobrego czasu nie osiąga nawet Pendolino.

Podróżnych zachęcać mają także ceny. Bilet normalny z Poznania do Świnoujścia ma kosztować 48,20. Sprzedaż biletów ma ruszyć już we wtorek 2 czerwca. Bilety tradycyjnie będzie można kupić przez aplikacje internetowe lub stacjonarnie w kasach i u drużyny konduktorskiej.

Według zapowiedzi przewoźnika kurs inaugurujący samą trasę, jak i początek wakacji, odbędzie się 27 czerwca i będzie miał „specjalną oprawę”.