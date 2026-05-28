Rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie mł. kpt. Karolina Jaworska Rzeczniczka przekazała w czwartek PAP, że w akcji gaśniczej na miejscu biorą też udział cztery plutony z pobliskich powiatów: mińskiego, węgrowskiego, legionowskiego i wyszkowskiego. Zadysponowane są dwie kompanie gaśnicze: Narew oraz Wisła. Podkreśliła, że każda kompania liczy kilkudziesięciu strażaków i około 30 pojazdów.

Ewakuacja mieszkańców i utrudnienia na DK50

Poinformowała, że nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych. Dodała, że powierzchnia pożaru nie jest oszacowana, a ten wciąż się rozwija.

Rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła w przesłanym komunikacie przekazała z kolei, że pożar obejmuje ponad 10 hektarów lasu. Zaznaczyła, że działania służb utrudnia porywisty wiatr.

Poinformowała także, że wieczorem zbierze się gminny zespół zarządzania kryzysowego.

Burmistrz gminy Stanisławów Kinga Sosińska przekazała natomiast TVN 24, że trwa obecnie ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim.

Na stronie urzędu gminy Stanisławów zaapelowano o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej, w związku z rozprzestrzeniającym się pożarem lasu oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody dla jednostek Straży Pożarnej prowadzących akcję gaśniczą.

„Każda kropla ma teraz ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich oraz ratowników walczących z żywiołem” - podkreśliła gmina.

Black Hawk i policyjni lotnicy wspierają akcję gaśniczą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała natomiast, że w związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów – Łochów (woj. mazowieckie). Ruch przekierowano na drogę wojewódzką nr 637 oraz drogi lokalne.

Na profilu policji w serwisie X poinformowano, że działania gaśnicze razem ze strażakami prowadzą policyjni lotnicy, wykorzystując specjalny zbiornik na wodę, tzw. bambi bucket, o pojemności 3 tys. litrów. (PAP)

kblu/ joz/ mhr/