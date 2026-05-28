- Mamy już przygotowane rozwiązania, które będą pokazywały bardziej przyjazną twarz administracji skarbowej względem podatnika – powiedział w rozmowie z polskimi dziennikarzami w Brukseli minister Berek, który wziął w czwartek udział w seminarium poświęconym upraszczaniu przepisów w UE.

Deregulacja w Polsce. Rząd chce ograniczyć biurokrację

Minister podkreślił, że proces deregulacji, promowany przez UE, a w Polsce zapoczątkowany przez premiera Donalda Tuska w lutym ubiegłego roku i realizowany w ramach inicjatywy SprawdzaMY, obejmuje zarówno przegląd istniejących przepisów, jak i zmianę filozofii tworzenia prawa. Dodał, że uproszczenie przepisów ma ograniczać biurokrację i zmieniać podejście administracji do obywatela i przedsiębiorcy.

- Deregulacja, to nie tylko przeglądanie systemu prawnego, co można uprościć, zmienić czy wyeliminować, ale też sposób myślenia o państwie i o tym, jak traktuje ono jednostkę – powiedział.

Berek zaznaczył, że w ciągu kilkunastu miesięcy przeanalizowano setki propozycji zmian, a parlament przyjął już ponad 100 ustaw upraszczających przepisy.

Koniec papierologii w ZUS i zmiany w PIT-11

Minister zauważył, że deregulacja pomaga eliminować „biurokratyczne absurdy”. Jednym z nich był system przechowywania dokumentacji związanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas pracodawcy, mimo elektronicznego zgłoszenia pracownika w systemie e-ZUS, musieli przez pięć lat przechowywać papierowe potwierdzenia. - Kończymy z tym. Papierowe potwierdzenie tego, co wydarzyło się w świecie elektronicznym, nie będzie już potrzebne – oświadczył minister.

Wskazał również na uproszczenia dotyczące formularzy PIT-11 dla pracowników. Jak wyjaśnił, po wydanej przez Ministerstwo Finansów interpretacji dokumenty te nie muszą już być przekazywane wyłącznie w formie papierowej i mogą funkcjonować w formie elektronicznej. Wśród przykładów udanej deregulacji minister wymienił też uruchomienie jednej wyszukiwarki dla przedsiębiorców na portalu biznes.gov.pl, integrującej dane z rejestru VAT, KRS i CEIDG oraz podniesienie progu zamówień publicznych z 140 tys. do 170 tys. zł, co ma ułatwić firmom dostęp do przetargów prowadzonych w uproszczonych procedurach.

Jak przyznał Berek, największa liczba postulatów deregulacyjnych dotyczy podatków i procedur podatkowych. Zauważył też, że resort finansów należy do najbardziej aktywnych ministerstw w tym obszarze.

Minister dodał, że deregulacja jest procesem trudnym i wymaga zmiany mentalności administracji, ale – jak dodał - przedsiębiorcy już odczuwają skutki wprowadzanych zmian i je sobie cenią.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)