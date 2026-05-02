Do zdarzenia doszło przy ulicy Jana Pawła II w Halinowie, w powiecie mińskim. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o godzinie 15.20. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na znaczną część obiektu handlowego, obejmując łącznie około 1500 metrów kwadratowych powierzchni.

Już w pierwszej fazie działań strażacy wskazywali na dużą skalę zagrożenia. – Zajęta ogniem jest powierzchnia około 1500 metrów kwadratowych. Na miejscu działało początkowo siedem zastępów, jednak natychmiast kierowano kolejne siły – przekazywał młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - w rozmowie z portalem Onet.pl

Akcja strażaków i skala zniszczeń w Halinowie

W kolejnych godzinach sytuacja wymagała zwiększenia liczby ratowników. Ostatecznie do działań skierowano 12 zastępów straży pożarnej, co przełożyło się na obecność około 80 strażaków. Na miejscu pracują również policjanci oraz służby energetyczne, które zabezpieczają teren i odłączają zasilanie.

Ogień objął przede wsystkim dach budynku o wymiarach około 20 na 30 metrów. Jak informował Kamil Płochocki, płonęło około 600 metrów kwadratowych konstrukcji dachowej, która częściowo zawaliła się do środka obiektu. Taka sytuacja znacząco utrudnia prowadzenie działań gaśniczych i zwiększa ryzyko dla ratowników.

Brak ofiar i zabezpieczenie okolicznych budynków

Mimo poważnej skali pożaru, służby potwierdziły, że nie ma osób poszkodowanych. Kluczowym elementem akcji było zabezpieczenie sąsiednich obiektów, aby ogień nie przeniósł się na kolejne budynki. Strażakom udało się skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru poza teren supermarketu.