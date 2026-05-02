Gazeta Prawna
Kraj

Ogromny pożar supermarketu pod Warszawą. Dach się zawalił, trwa akcja

Pożar w Halinowie
Groźny pożar supermarketu w Halinowie pod Warszawą wybuchł w sobotnie popołudnie i objął znaczną część budynku handlowego.GazetaPrawna.pl / Ratownictwo Powiatu Mińskiego
Michał Kaźmierczak
oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 20:30

Groźny pożar supermarketu w Halinowie pod Warszawą wybuchł w sobotnie popołudnie i objął znaczną część budynku handlowego. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza jest skomplikowana i długotrwała.

Skrót artykułu

Do zdarzenia doszło przy ulicy Jana Pawła II w Halinowie, w powiecie mińskim. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o godzinie 15.20. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na znaczną część obiektu handlowego, obejmując łącznie około 1500 metrów kwadratowych powierzchni.

Już w pierwszej fazie działań strażacy wskazywali na dużą skalę zagrożenia. – Zajęta ogniem jest powierzchnia około 1500 metrów kwadratowych. Na miejscu działało początkowo siedem zastępów, jednak natychmiast kierowano kolejne siły – przekazywał młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - w rozmowie z portalem Onet.pl

Akcja strażaków i skala zniszczeń w Halinowie

W kolejnych godzinach sytuacja wymagała zwiększenia liczby ratowników. Ostatecznie do działań skierowano 12 zastępów straży pożarnej, co przełożyło się na obecność około 80 strażaków. Na miejscu pracują również policjanci oraz służby energetyczne, które zabezpieczają teren i odłączają zasilanie.

Ogień objął przede wsystkim dach budynku o wymiarach około 20 na 30 metrów. Jak informował Kamil Płochocki, płonęło około 600 metrów kwadratowych konstrukcji dachowej, która częściowo zawaliła się do środka obiektu. Taka sytuacja znacząco utrudnia prowadzenie działań gaśniczych i zwiększa ryzyko dla ratowników.

Brak ofiar i zabezpieczenie okolicznych budynków

Mimo poważnej skali pożaru, służby potwierdziły, że nie ma osób poszkodowanych. Kluczowym elementem akcji było zabezpieczenie sąsiednich obiektów, aby ogień nie przeniósł się na kolejne budynki. Strażakom udało się skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru poza teren supermarketu.

– Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Udało się obronić sąsiednie zabudowania – podkreślał przedstawiciel straży pożarnej.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

skleppożarWarszawa

Powiązane

Pożar w kurorcie narciarskim Crans-Montana w kantonie Valais wybuchł w nocy ze środy na czwartek
ŚwiatPożar w Crans-Montana. Świadkowie wskazują potencjalną przyczynę
Scene of deadly fire during New Year’s celebration
KrajSylwestrowa noc grozy w Alpach. Co wiemy o pożarze w Crans-Montanie?
Aerial,Drone,Photo,Of,Uss,Gerald,R.,Ford,Latest,Technology
ŚwiatPożar na największym lotniskowcu świata. Setki marynarzy poszkodowanych. USS Gerald R. Ford wraca z Bliskiego Wschodu?