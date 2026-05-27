Obowiązek segregacji odpadów realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. oraz lokalnymi regulaminami utrzymania czystości. Mieszkańcy korzystają z pojemników i worków w określonych kolorach:

niebieski – na papier, w tym kartony, tekturę, ulotki, czasopisma, zeszyty, książki i papier pakowy,

– na papier, w tym kartony, tekturę, ulotki, czasopisma, zeszyty, książki i papier pakowy, żółty – na metale i tworzywa sztuczne, takie jak butelki PET, kartony po napojach, opakowania po chemii i kosmetykach, folię, puszki czy kapsle,

– na metale i tworzywa sztuczne, takie jak butelki PET, kartony po napojach, opakowania po chemii i kosmetykach, folię, puszki czy kapsle, zielony – na szkło, w tym butelki i słoiki,

– na szkło, w tym butelki i słoiki, brązowy – na bioodpady, np. resztki roślinne, obierki, fusy po kawie i herbacie, trawę czy liście,

– na bioodpady, np. resztki roślinne, obierki, fusy po kawie i herbacie, trawę czy liście, czarny – na odpady zmieszane, obejmujące m.in. resztki zwierzęce, kości, pieluchy, zabrudzony papier, ceramikę czy popiół.

Szare pojemniki na odpady kuchenne

Wprowadzona na początku kwietnia nowa frakcja odpadów komunalnych w Brwinowie błyskawicznie przyniosła wymierne rezultaty. Mieszkańcy otrzymali bezpłatne, szare pojemniki na odpady kuchenne, które postawiono na terenie prywatnych posesji.

Statystyki po pierwszych tygodniach funkcjonowania systemu robią wrażenie. W pierwszym miesiącu od wprowadzenia zmian, aż 45 ton bioodpadów, zamiast trafić na tradycyjne wysypisko śmieci, zostało przetransportowanych do biogazowni. Tam odpady posłużyły do wyprodukowania ciepła, które zasiliło lokalne gospodarstwa domowe.

Sukces akcji potwierdzają również dane z kolejnego miesiąca. Już po dwóch miesiącach od wdrożenia nowego systemu udało się wydzielić około jedną czwartą (1/4) odpadów kuchennych z ogólnej masy śmieci zmieszanych.

Co można wrzucać do szarych pojemników?

Kluczem do sukcesu okazała się jasna komunikacja z mieszkańcami i precyzyjne określenie zasad segregacji. Do nowych, szarych koszy powinny trafiać wyłącznie organiczne odpady z naszych kuchni.

Do koszy można wrzucać:

skórki od bananów,

zepsute owoce i pieczywo,

obierki od ziemniaków.

Dzięki temu, że odpady te nie mieszają się z tworzywami sztucznymi czy papierem, stanowią idealny surowiec do fermentacji w biogazowni, umożliwiającej ich dalsze, wysoce efektywne przetworzenie.

Gminy walczą o poziomy recyklingu

Działania podwarszawskiego samorządu to nie tylko odpowiedź na rosnące wymagania unijne i krajowe w zakresie gospodarki cyrkularnej, ale także realna ochrona budżetu gminy przed drastycznymi karami finansowymi. Przepisy bezwzględnie nakazują samorządom podnoszenie wskaźników odzysku surowców wtórnych.

Władze Brwinowa nie ukrywają jednak, że motywacja ekonomiczna to tylko jedna strona medalu. Równie ważny jest aspekt społeczny i środowiskowy.

Gmina Brwinów podjęła to działanie nie tylko ze względu na starania o uniknięcie kar za zbyt mały odsetek segregacji. Choć argument finansowy też jest bardzo ważny, to jednak w szerszej perspektywie musimy myśleć o ochronie przyrody i świecie, jaki po sobie pozostawimy – podkreśla Sławomir Walendowski, zastępca burmistrza.

Źródło: PortalSamorządowy