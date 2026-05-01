Dodatek do renty socjalnej ma być nieoskładkowany. Koniec z zajęciami komorniczymi. Petycja już w Sejmie

Do Sejmu RP trafiła petycja, która może zmienić sytuację tysięcy osób pobierających dodatek do renty socjalnej. Jej autor domaga się pełnej ochrony świadczenia — zarówno przed opodatkowaniem, jak i zajęciami komorniczymi.

Jakie sugestie zmian zawiera petycja? Autor proponuje wprowadzenie dwóch fundamentalnych rozwiązań:

całkowitego zwolnienia dodatku dopełniającego z podatku PIT i składek zdrowotnych ,

, pełnej ochrony świadczenia przed egzekucją komorniczą i administracyjną.

Co to oznaczałoby w praktyce? Środki trafiające do potrzebujących byłyby w całości do ich dyspozycji — bez potrąceń i ryzyka zajęcia przez komornika.

Autor petycji argumentuje konieczność wprowadzenia zmian w przepisach tym, że dodatek dopełniający do renty socjalnej nie jest klasycznym dochodem, lecz wsparciem o charakterze bytowym. Co do zasady ma on zabezpieczać podstawowe potrzeby życiowe świadczeniobiorców, a nie poprawiać poziom życia ponad minimum egzystencji. W uzasadnieniu wskazano kilka kluczowych argumentów:

Wysokie koszty życia osób z niepełnosprawnościami

Codzienne funkcjonowanie wiąże się z dużymi wydatkami — od leków i rehabilitacji po specjalistyczną dietę czy środki higieniczne. Każde potrącenie zmniejsza realną możliwość przetrwania.

Bezpieczeństwo leczenia

Dla wielu beneficjentów nawet niewielka kwota ma bezpośredni wpływ na dostęp do terapii i leków. Zajęcie części świadczenia może oznaczać dla nich konieczność rezygnacji z leczenia.

Brak możliwości dorobienia

Osoby pobierające dodatek dopełniający do renty socjalnej są z definicji całkowicie niezdolne do pracy. Nie mają możliwości uzupełnienia utraconych środków, co odróżnia je od innych grup zadłużonych.

Ochrona godności człowieka

Petycja odwołuje się do Konstytucji RP, czyli ustawy zasadniczej, a konkretnie zasady ochrony godności człowieka. Zdaniem autora państwo powinno zagwarantować minimum egzystencji, którego nie można naruszać poprzez egzekucję długów.

Czy przepisy dotyczące dodatku dopełniającego do renty socjalnej się zmienią?

10 marca 2026 roku petycja została złożona do Sejmu. Na tym etapie skierowano ją do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Petycji. Oznacza to, że to dopiero początek drogi legislacyjnej, ale sam fakt jej złożenia pokazuje rosnącą presję społeczną na większą ochronę najsłabszych.

Eksperci zwracają uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują już w przypadku niektórych świadczeń socjalnych, które są wyłączone spod egzekucji. Rozszerzenie tej zasady na dodatek do renty socjalnej byłoby więc logicznym krokiem.

Co wprowadzenie zmian w dodatku dopełniającym oznaczałoby dla świadczeniobiorców?

Jeśli postulaty zostaną przyjęte, sytuacja osób pobierających dodatek dopełniający do renty socjalnej zmieni się - przynajmniej według autora petycji. W jaki sposób?

dodatek trafi do beneficjentów w pełnej wysokości,

nie będzie można go zająć przez komornika,

zwiększy się realne bezpieczeństwo finansowe osób z niepełnosprawnościami,

wierzycielom trudniej będzie wyegzekwować spłatę zadłużenia.

Sprawa dotyka fundamentalnych kwestii — granic egzekucji komorniczej, roli państwa w ochronie obywateli oraz realnego wsparcia osób najbardziej potrzebujących. Najbliższe miesiące powinny pokazać, czy parlament zdecyduje się na wprowadzenie przełomowych zmian, które dla wielu osób mogą oznaczać nie tylko poprawę sytuacji finansowej, ale wręcz podstawowe poczucie bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że od 2026 roku osoby pobierające rentę socjalną mogą liczyć na nowe wsparcie finansowe w postaci dodatku dopełniającego. To rozwiązanie skierowane jest do najbardziej potrzebujących, jednak nie każdy otrzymuje je automatycznie.

Zasady przyznawania świadczeń w 2026 roku. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do dodatku dopełniającego

Nowe świadczenie zostało przewidziane dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Aby je otrzymać, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:

posiadać rentę socjalną ,

, mieć potwierdzoną przez lekarzy całkowitą niezdolność do pracy oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania.

Uwaga! Bez spełnienia obu kryteriów wypłata dodatku nie będzie możliwa.

Dla części świadczeniobiorców procedura jest uproszczona. Jeśli ktoś już posiada odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dodatek automatycznie. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności składania nowych dokumentów.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które wprawdzie pobierają rentę socjalną, ale nie mają jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W ich przypadku konieczne będzie przejście pełnej procedury.

Jak złożyć wniosek o dodatek do renty socjalnej?

Osoby niespełniające warunków „automatu” muszą złożyć formularz EDD-SOC. Do wniosku trzeba dołączyć aktualną dokumentację medyczną (druk OL-9), która potwierdzi stan zdrowia. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. Dopiero ich pozytywne orzeczenie otwiera drogę do wypłaty dodatku. Wniosek może złożyć:

sam zainteresowany lub jego opiekun prawny,

inna osoba działająca za jego zgodą,

przedstawiciel pomocy społecznej, np. z Ośrodek Pomocy Społecznej lub centrum usług społecznych.

Do wyboru są trzy ścieżki. Jak można złożyć dokumenty?

Osobiście w placówce ZUS.

Listownie.

Online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Ważne! Najwygodniejszą opcją pozostaje droga elektroniczna, która pozwala załatwić sprawę bez wychodzenia z domu.

Po ostatniej waloryzacji świadczenie zostało podniesione o 5,3%. Obecnie sam dodatek wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. W praktyce oznacza to, że łączna kwota renty socjalnej wraz z dodatkiem przekracza 4600 zł brutto.

Świadczenie Wysokość Renta 1978,49 zł brutto Dodatek 2704,71 zł brutto Razem 4684,20 zł brutto

Uwaga! Trzeba jednak pamiętać, że od tej sumy nadal odprowadzane są składki zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy, co obniża kwotę „na rękę”.