Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbył się 4 maja 2026 roku. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy uczniów. Niemal od razu po jego rozpoczęciu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Pierwsze zdjęcie trafiło do sieci już o godzinie 9:18, zamieszczone przez użytkownika platformy X (dawniej Twitter).

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski wprost nazwał sytuację „nieuczciwością egzaminacyjną" i podkreślił, że do godziny 9:00, czyli momentu rozpoczęcia egzaminu, arkusze pozostawały ściśle tajne. W ocenie dyrektora nie było zatem klasycznego wycieku materiałów przed egzaminem – ktoś po prostu wniósł na salę urządzenie z dostępem do internetu i z niego skorzystał.

Dyrektor CKE poinformował, że na podstawie ponad 90 procent protokołów, które do niego wpłynęły, kilkunastu uczniom unieważniono egzamin z języka polskiego za wniesienie telefonu komórkowego, a kilku – za niesamodzielne rozwiązywanie zadań.

Unieważnione egzaminy również z matematyki

Drugi dzień sesji, 5 maja 2026 roku, przyniósł powtórkę scenariusza. Do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło również około 340 tysięcy osób. Maturzyści mieli 180 minut na rozwiązanie arkusza. Już kilkanaście minut po starcie egzaminu o godzinie 9:00 pierwsze zdjęcia arkuszy trafiły na platformę X.

CKE potwierdziło, że w związku z tym unieważniono kilkanaście prac z matematyki. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, pytana o przecieki w programie „Onet Rano", podała liczbę bardziej precyzyjną: w jej ocenie unieważniono pracę co najmniej 20 osób.

Lubnauer zaznaczyła przy tym, że sam system zabezpieczeń arkuszy działa sprawnie. – Od kilku lat nie mamy wycieków, czyli nie mamy arkuszy, które pojawiają się przed egzaminem. Problem jest wtedy, kiedy przed egzaminem pojawiają się zadania z arkusza, o godz. 7, 8 albo dzień wcześniej. System jest tak zabezpieczony, że od kilku lat nie ma wycieków wcześniej – powiedziała wiceministra. Problem nie leży zatem po stronie instytucji, lecz po stronie samych zdających, którzy naruszają regulamin już w trakcie egzaminu.

Rok czekania i widmo odpowiedzialności karnej

Konsekwencje unieważnienia egzaminu są dotkliwe. Zakrzewski wyjaśnił, że maturzysta, któremu unieważniono egzamin, w danym roku nie otrzyma świadectwa maturalnego, jednak może normalnie przystępować do kolejnych zaplanowanych egzaminów. Poprawkę z unieważnionego przedmiotu będzie mógł napisać dopiero w następnym roku i dopiero wtedy uzyska świadectwo.

Wiceministra Lubnauer podkreśliła wprost: osoby z unieważnioną maturą z matematyki nie mogą przystąpić do poprawki w sierpniu. Czeka je rok przerwy – niezależnie od tego, jak dobrze wypadły na pozostałych egzaminach.

Dyrektor Zakrzewski zapowiedział, że w przypadku uznania, iż istnieją uzasadnione podejrzenia złamania prawa, złoży stosowne zawiadomienie do prokuratury. Zakrzewski zaapelował do maturzystów: „Proszę, uważajcie. Zostawcie smartwatcha w domu. Zegar będzie wisiał w sali egzaminacyjnej."

Warto pamiętać, że od 2025 roku zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych obejmuje jeden wyjątek – dotyczy urządzeń wyposażonych w aplikację mobilną służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia, na przykład poziomu glukozy. Poza tym wyjątkiem zasada pozostaje bezwzględna.

Matura 2026 pod ścisłym nadzorem

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewniają, że system zabezpieczeń egzaminów pozostaje skuteczny. Arkusze są drukowane i transportowane według rygorystycznych procedur, a szkoły mają obowiązek stosować szczegółowe wytyczne dotyczące przechowywania materiałów egzaminacyjnych.

W ostatnich latach zwiększono również liczbę szkoleń dla zespołów nadzorujących matury. Komisje egzaminacyjne zwracają szczególną uwagę na kontrolę urządzeń elektronicznych przed wejściem uczniów na salę.

Mimo to każdego roku dochodzi do przypadków łamania regulaminu. Tegoroczne informacje o unieważnieniach pokazują, że problem nadal pozostaje aktualny, szczególnie w dobie mediów społecznościowych i powszechnego dostępu do smartfonów.