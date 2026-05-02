Matura 2026. Przedmioty rozszerzone, daty. Uczniowie muszą uważać na te zasady

Egzamin dojrzałości w 2026 roku pozostaje jednym z najważniejszych momentów w edukacyjnej ścieżce młodych Polaków. Harmonogram został już ogłoszony, a dane dotyczące wyborów przedmiotów i zasad egzaminacyjnych pokazują wyraźne trendy oraz konkretne wymagania, którym muszą sprostać maturzyści. To nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także procedura obwarowana ścisłymi zasadami, których złamanie może zakończyć się unieważnieniem egzaminu. Kiedy odbędzie się matura w 2026 roku, jakie są zasady, co wolno, czego nie wolno robić?
Matura 2026 w terminie głównym rozpocznie się 4 maja i potrwa do 21 maja w części pisemnej. Egzaminy ustne zaplanowano od 7 do 30 maja. Tradycyjnie pierwszy egzamin to język polski na poziomie podstawowym.
Najważniejsze daty:
- 4 maja 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski, poziom podstawowy
- 5 maja 2026 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka, poziom podstawowy
- 6 maja 2026 (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny, poziom podstawowy
- 7–21 maja 2026 – pozostałe egzaminy pisemne
- 7–30 maja 2026 – egzaminy ustne
- 1–16 czerwca 2026 – termin dodatkowy
- 24 sierpnia 2026 – poprawka pisemna
- 25 sierpnia 2026 – poprawka ustna
- 8 lipca 2026 – ogłoszenie wyników
Obowiązkowe egzaminy maturalne i przedmioty rozszerzone
Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo obowiązkowe są dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego.
Istotnym elementem jest również egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Uczeń musi wybrać co najmniej jeden przedmiot, choć może zdawać maksymalnie sześć. W praktyce większość maturzystów wybiera więcej niż jeden egzamin rozszerzony – dwa egzaminy deklaruje 32 proc., trzy – 28,1 proc., a jeden – 31,1 proc.
Najczęściej wybierane przedmioty rozszerzone
- język angielski – 252,4 tys. osób (73,2 proc.)
- matematyka – 93,4 tys. (27,1 proc.)
- geografia – 84 tys. (24,4 proc.)
- biologia – 71,3 tys. (20,7 proc.)
- język polski – 65,9 tys. (19,1 proc.)
Nowością w 2026 roku jest możliwość zdawania języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego. Na poziomie podstawowym wybrało go 139 osób, na rozszerzonym 353, a na poziomie dwujęzycznym 64.
Zasady matury 2026 i dozwolone przedmioty na sali
Procedury egzaminacyjne są precyzyjne i nie pozostawiają miejsca na dowolność. Na salę egzaminacyjną można wnieść wyłącznie:
- dowód tożsamości
- długopis lub pióro z czarnym tuszem
- butelkę wody (bez etykiety)
- przybory dopuszczone do danego egzaminu, np. linijkę, kalkulator prosty (zgodnie z wytycznymi)
Bezwzględnie zabronione jest wnoszenie:
- telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych
- smartwatchy i słuchawek
- notatek, książek, kartek pomocniczych
- urządzeń umożliwiających komunikację lub zapis danych
Kiedy komisja może usunąć abiturienta z sali egzaminacyjnej
Egzamin może zostać unieważniony już w trakcie jego trwania. Do najczęstszych powodów należą:
- korzystanie z telefonu lub innych niedozwolonych urządzeń
- próba ściągania lub komunikowania się z innymi zdającymi
- zakłócanie przebiegu egzaminu
- niesamodzielne rozwiązywanie arkusza
W takiej sytuacji przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin, a wynik zostaje anulowany.
Warunki zdania matury i najczęstsze błędy
Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzysta musi zdobyć minimum 30 proc. punktów z każdego egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym.
Przykłady niezaliczenia matury:
- uczeń uzyskał 28 proc. z matematyki – egzamin niezdany
- uczeń nie przystąpił do jednego z egzaminów obowiązkowych – brak zaliczenia
- uczeń został przyłapany na ściąganiu – egzamin unieważniony
Nie obowiązuje próg zaliczeniowy dla przedmiotów rozszerzonych, ale ich wynik ma kluczowe znaczenie przy rekrutacji na studia.
Uczeń, który nie zda jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do poprawki w sierpniu. Jeśli nie zda więcej niż jednego – musi czekać rok.
Wyjątki i szczególne sytuacje maturzystów
Niektórzy absolwenci techników oraz szkół branżowych II stopnia mogą zostać zwolnieni z obowiązku zdawania jednego egzaminu rozszerzonego, jeśli spełnili wszystkie warunki uzyskania kwalifikacji zawodowych. Z takiej możliwości skorzystało 9354 uczniów, czyli 2,7 proc.
Z kolei laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują automatycznie 100 proc. punktów z danego przedmiotu, bez konieczności przystępowania do egzaminu.
QiA – najważniejsze pytania i odpowiedzi
Czy można mieć przy sobie telefon podczas matury?
Nie. Nawet wyłączony telefon oznacza naruszenie zasad i grozi unieważnieniem egzaminu.
Ile egzaminów trzeba zdać obowiązkowo?
Trzy pisemne na poziomie podstawowym i dwa ustne.
Czy można nie zdać matury przez rozszerzenie?
Nie. Egzaminy rozszerzone nie mają progu zaliczeniowego.
Kiedy jest poprawka matury 2026?
24 sierpnia (pisemna) i 25 sierpnia (ustna).
Czy można zdawać więcej niż jeden przedmiot rozszerzony?
Tak, maksymalnie sześć.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu