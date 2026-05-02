Matura 2026. Przedmioty rozszerzone, daty. Uczniowie muszą uważać na te zasady

Matura 2026 w terminie głównym rozpocznie się 4 maja i potrwa do 21 maja w części pisemnej. Egzaminy ustne zaplanowano od 7 do 30 maja. Tradycyjnie pierwszy egzamin to język polski na poziomie podstawowym.

Najważniejsze daty:

4 maja 2026 (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski, poziom podstawowy

5 maja 2026 (wtorek), godz. 9:00 – matematyka, poziom podstawowy

6 maja 2026 (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny, poziom podstawowy

7–21 maja 2026 – pozostałe egzaminy pisemne

7–30 maja 2026 – egzaminy ustne

1–16 czerwca 2026 – termin dodatkowy

24 sierpnia 2026 – poprawka pisemna

25 sierpnia 2026 – poprawka ustna

8 lipca 2026 – ogłoszenie wyników

Obowiązkowe egzaminy maturalne i przedmioty rozszerzone

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo obowiązkowe są dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego.

Istotnym elementem jest również egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Uczeń musi wybrać co najmniej jeden przedmiot, choć może zdawać maksymalnie sześć. W praktyce większość maturzystów wybiera więcej niż jeden egzamin rozszerzony – dwa egzaminy deklaruje 32 proc., trzy – 28,1 proc., a jeden – 31,1 proc.

Najczęściej wybierane przedmioty rozszerzone

język angielski – 252,4 tys. osób (73,2 proc.)

matematyka – 93,4 tys. (27,1 proc.)

geografia – 84 tys. (24,4 proc.)

biologia – 71,3 tys. (20,7 proc.)

język polski – 65,9 tys. (19,1 proc.)

Nowością w 2026 roku jest możliwość zdawania języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego. Na poziomie podstawowym wybrało go 139 osób, na rozszerzonym 353, a na poziomie dwujęzycznym 64.

Zasady matury 2026 i dozwolone przedmioty na sali

Procedury egzaminacyjne są precyzyjne i nie pozostawiają miejsca na dowolność. Na salę egzaminacyjną można wnieść wyłącznie:

dowód tożsamości

długopis lub pióro z czarnym tuszem

butelkę wody (bez etykiety)

przybory dopuszczone do danego egzaminu, np. linijkę, kalkulator prosty (zgodnie z wytycznymi)

Bezwzględnie zabronione jest wnoszenie:

telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych

smartwatchy i słuchawek

notatek, książek, kartek pomocniczych

urządzeń umożliwiających komunikację lub zapis danych

Kiedy komisja może usunąć abiturienta z sali egzaminacyjnej

Egzamin może zostać unieważniony już w trakcie jego trwania. Do najczęstszych powodów należą:

korzystanie z telefonu lub innych niedozwolonych urządzeń

próba ściągania lub komunikowania się z innymi zdającymi

zakłócanie przebiegu egzaminu

niesamodzielne rozwiązywanie arkusza

W takiej sytuacji przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin, a wynik zostaje anulowany.

Warunki zdania matury i najczęstsze błędy

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzysta musi zdobyć minimum 30 proc. punktów z każdego egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym.

Przykłady niezaliczenia matury:

uczeń uzyskał 28 proc. z matematyki – egzamin niezdany

uczeń nie przystąpił do jednego z egzaminów obowiązkowych – brak zaliczenia

uczeń został przyłapany na ściąganiu – egzamin unieważniony

Nie obowiązuje próg zaliczeniowy dla przedmiotów rozszerzonych, ale ich wynik ma kluczowe znaczenie przy rekrutacji na studia.

Uczeń, który nie zda jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do poprawki w sierpniu. Jeśli nie zda więcej niż jednego – musi czekać rok.

Wyjątki i szczególne sytuacje maturzystów

Niektórzy absolwenci techników oraz szkół branżowych II stopnia mogą zostać zwolnieni z obowiązku zdawania jednego egzaminu rozszerzonego, jeśli spełnili wszystkie warunki uzyskania kwalifikacji zawodowych. Z takiej możliwości skorzystało 9354 uczniów, czyli 2,7 proc.

Z kolei laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują automatycznie 100 proc. punktów z danego przedmiotu, bez konieczności przystępowania do egzaminu.

QiA – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy można mieć przy sobie telefon podczas matury?

Nie. Nawet wyłączony telefon oznacza naruszenie zasad i grozi unieważnieniem egzaminu.

Ile egzaminów trzeba zdać obowiązkowo?

Trzy pisemne na poziomie podstawowym i dwa ustne.

Czy można nie zdać matury przez rozszerzenie?

Nie. Egzaminy rozszerzone nie mają progu zaliczeniowego.

Kiedy jest poprawka matury 2026?

24 sierpnia (pisemna) i 25 sierpnia (ustna).

Czy można zdawać więcej niż jeden przedmiot rozszerzony?

Tak, maksymalnie sześć.