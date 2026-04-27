Ile zapłacisz za paszport w 2026 roku? Różnice w stawkach zaskakują, a wszystko w zgodzie z prawem

Zasady ustalania opłat za wydanie dokumentu regulują przepisy Ustawa o dokumentach paszportowych oraz akty wykonawcze do tej ustawy. To właśnie one określają zarówno wysokość opłat, jak i katalog ulg oraz zwolnień.

W 2026 roku podstawowa opłata za wydanie dokumentu dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. W przypadku osób między 12. a 18. rokiem życia opłata została ustalona na poziomie 70 zł. Dla dzieci poniżej 12 lat wynosi ona 30 zł, a przy posiadaniu Karty Dużej Rodziny spada do 15 zł.

Ustawodawca przewidział także szczególne preferencje dla określonych grup społecznych. Uczniowie i studenci do 25. roku życia posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać dokument za 35 zł. Taka sama stawka obowiązuje osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opłata ma charakter administracyjny i musi zostać wniesiona przed złożeniem wniosku. Brak jej uiszczenia skutkuje odmową przyjęcia dokumentów.

Zwolnienia z opłat i wyjątki przewidziane w przepisach

Prawo przewiduje katalog sytuacji, w których dokument wydawany jest bezpłatnie. Najważniejszą grupą są osoby, które ukończyły 70 lat – w ich przypadku opłata nie jest pobierana.

Zwolnienie obejmuje również osoby przebywające w placówkach opiekuńczych, takich jak domy pomocy społecznej, o ile wyjazd zagraniczny jest związany z leczeniem lub zabiegiem medycznym. Podobne zasady stosuje się wobec osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Bezpłatna wymiana dokumentu następuje także w przypadku błędów administracyjnych, wad technicznych lub niezgodności danych. W takich sytuacjach obywatel nie ponosi konsekwencji finansowych.

Okres ważności dokumentu i jego znaczenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument wydawany osobom powyżej 12. roku życia zachowuje ważność przez 10 lat. Dla dzieci poniżej tego wieku okres ten wynosi 5 lat.

Skrócony czas ważności dla najmłodszych wynika z konieczności aktualizacji danych biometrycznych oraz zmian w wyglądzie dziecka. W praktyce oznacza to częstsze wizyty w urzędzie i konieczność planowania wymiany dokumentu z wyprzedzeniem.

Istotne jest również to, że wiele państw wymaga, aby dokument był ważny jeszcze przez kilka miesięcy po zakończeniu podróży. Brak spełnienia tego warunku może skutkować odmową wjazdu.

Dokument tymczasowy i jego zastosowanie w sytuacjach nagłych

W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie dokumentu tymczasowego. Jego wydanie regulują te same przepisy, jednak procedura jest uproszczona.

Dokument ten może być ważny maksymalnie przez 365 dni i jest wydawany przede wszystkim w sytuacjach nagłych, takich jak pilny wyjazd związany z leczeniem, zdarzeniami losowymi czy obowiązkami zawodowymi. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie państwa uznają dokument tymczasowy na równych zasadach.

Procedura administracyjna

Proces uzyskania dokumentu obejmuje złożenie wniosku, wniesienie opłaty oraz dostarczenie wymaganych danych biometrycznych. W praktyce coraz częściej wykorzystywane są narzędzia cyfrowe, takie jak mObywatel, które umożliwiają sprawdzenie statusu sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.

Standardowy czas oczekiwania wynosi do 30 dni, jednak w okresach zwiększonego zainteresowania – szczególnie przed sezonem wakacyjnym – może się wydłużyć.

Pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentu i opłat (Q & A)

Czy każdy musi zapłacić za dokument?

Nie. Osoby powyżej 70. roku życia oraz niektóre grupy objęte szczególnymi przepisami mogą otrzymać dokument bez opłaty.

Czy opłata jest taka sama w całym kraju?

Tak, wysokość opłat wynika z przepisów ogólnokrajowych i nie zależy od miejsca złożenia wniosku.

Czy można odzyskać opłatę po złożeniu wniosku?

Co do zasady nie, chyba że doszło do błędu administracyjnego lub dokument nie został wydany z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.

Jak długo ważny jest dokument dla dziecka?

5 lat, co wynika ze zmian w wyglądzie i konieczności aktualizacji danych.

Czy dokument tymczasowy zastępuje standardowy?

Tylko w określonych sytuacjach i na ograniczony czas – maksymalnie do 365 dni.

Przykłady sytuacji i zastosowania przepisów

Rodzina z trójką dzieci posiadająca Kartę Dużej Rodziny zapłaci znacznie mniej niż standardowa stawka – każde dziecko poniżej 12 lat może otrzymać dokument za 15 zł. W przypadku studenta z tej samej rodziny koszt wyniesie 35 zł.

Senior, który ukończył 70 lat, może wyrobić dokument bez żadnej opłaty, co ma szczególne znaczenie dla osób planujących wyjazdy zagraniczne po zakończeniu aktywności zawodowej.

Z kolei osoba, która otrzymała dokument z błędnymi danymi, ma prawo do jego bezpłatnej wymiany, niezależnie od wieku czy statusu.