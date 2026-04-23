Darmowy fachowiec dla seniora w Polsce. Na czym polega program „Złota Rączka”?

W wielu gminach w Polsce wdrożony został program „Złota Rączka”, czyli inicjatywa lokalna mająca na celu wsparcie seniorów w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając im dostęp do fachowców, którzy bezpłatnie zlikwidują usterkę. Co do zasady program adresowany jest do osób, które najbardziej potrzebują pomocy – często o ograniczonych dochodach i niewielkim wsparciu ze strony rodziny.

Co naprawi fachowiec w domu emeryta? Lista bezpłatnych usług w ramach „Złotej Rączki”

Złota rączka wykonuje przede wszystkim drobne prace techniczne w miejscu zamieszkania seniorów, które nie wymagają posiadania specjalistycznych uprawnień ani poniesienia dużych nakładów finansowych. Warto jednak wiedzieć, że program ten nie ma jednolitej formy w całym kraju – jego kształt zależy od decyzji lokalnych samorządów.

Przykładowo w Zielonce (powiat wołomiński) złota rączka zajmuje się jedynie prostymi, codziennymi naprawami, które – zgodnie z założeniami - nie zajmą wykonawcy więcej niż 2 godziny. Jakie prace techniczne senior może zlecić złotej rączce? Na przykład:

naprawa albo wymiana baterii kuchennej i łazienkowej,

udrażnianie niedrożnych odpływów (bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi),

wymiana lub uszczelnianie syfonu,

naprawa mechanizmu spłuczki w toalecie,

montaż bądź wymiana deski WC,

wymiana węży do prysznica,

wymiana przepalonych żarówek,

naprawa lub wymiana gniazdek elektrycznych (bez ingerencji w instalację),

naprawa albo wymiana zawiasów w drzwiach, szafkach i drzwiczkach,

wymiana uchwytów i gałek meblowych,

instalacja żyrandoli,

naprawa klamek w drzwiach i oknach (bez zmiany zamków),

regulacja drzwi i okien,

montaż karniszy oraz uchwytów na ręczniki,

mocowanie luster, obrazów i półek,

naprawa listew przypodłogowych.

Dla kogo darmowa pomoc? Sprawdź limity wieku i kryteria dochodowe seniorów

Program adresowany jest przede wszystkim do seniorów, czyli osób starszych – najczęściej powyżej 60. lub 65. roku życia. W niektórych gminach ze złotej rączki mogą skorzystać jedynie seniorzy powyżej 75. roku życia. Tak jest przykładowo w Warszawie. Dokładne kryteria mogą się różnić lokalnie. Z pomocy najczęściej mogą skorzystać osoby, które:

mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie rodziny lub opiekunów,

mają ograniczoną sprawność fizyczną,

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Ważne Uwaga! Niektóre samorządy wprowadzają dodatkowe warunki, np. limit dochodowy lub konieczność wcześniejszej rejestracji w programie.

Gdzie działa program „Złota Rączka” i jak zgłosić usterkę?

„Złota rączka” to inicjatywa na szczeblu lokalnym. Oznacza to, że za jej organizację odpowiadają głównie samorządy lokalne (urzędy miast i gmin). Dlaczego program nie działa wszędzie? Ponieważ, przynajmniej na chwilę obecną, nie jest obowiązkowym programem ogólnokrajowym. Oznacza to, że:

nie wszystkie gminy zdecydowały się na jej wdrożenie,

zakres poszczególnych warunków programu może się różnić w poszczególnych gminach ,

, dostępność usług może być ograniczona.

Tam, gdzie program został wdrożony, usługi realizowane są głównie przez zatrudnionych fachowców. Niemniej zdarza się również, że w projekt zaangażowani są wolontariusze lub lokalne firmy współpracujące z samorządem.