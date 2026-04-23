Gazeta Prawna
Kraj

„Złota Rączka” dla seniora. Sprawdź, co fachowiec naprawi w Twoim domu zupełnie za darmo [LISTA]

Złota rączka odmierza poziomicą poziom
GazetaPrawna.pl / Jarmoluk/Pixabay
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:00

Program „Złota Rączka” to darmowa pomoc dla osób starszych, dzięki której fachowiec bezpłatnie usunie usterki w ich domu. Sprawdź, kto może skorzystać z tej inicjatywy, jakie prace są wykonywane zupełnie za darmo i gdzie szukać pomocy w Twojej okolicy.

Skrót artykułu

Darmowy fachowiec dla seniora w Polsce. Na czym polega program „Złota Rączka”?

W wielu gminach w Polsce wdrożony został program „Złota Rączka”, czyli inicjatywa lokalna mająca na celu wsparcie seniorów w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając im dostęp do fachowców, którzy bezpłatnie zlikwidują usterkę. Co do zasady program adresowany jest do osób, które najbardziej potrzebują pomocy – często o ograniczonych dochodach i niewielkim wsparciu ze strony rodziny.

Chcesz dorobić do wynagrodzenia? Zostań ławnikiem. Wystarczy średnie wykształcenie
Zobacz także
Chcesz dorobić do wynagrodzenia? Zostań ławnikiem. Wystarczy średnie wykształcenie

Co naprawi fachowiec w domu emeryta? Lista bezpłatnych usług w ramach „Złotej Rączki”

Złota rączka wykonuje przede wszystkim drobne prace techniczne w miejscu zamieszkania seniorów, które nie wymagają posiadania specjalistycznych uprawnień ani poniesienia dużych nakładów finansowych. Warto jednak wiedzieć, że program ten nie ma jednolitej formy w całym kraju – jego kształt zależy od decyzji lokalnych samorządów.

Karta parkingowa 2026: Sprawdź, do czego Cię uprawnia [LISTA]
Zobacz także
Karta parkingowa 2026: Sprawdź, do czego Cię uprawnia [LISTA]

Przykładowo w Zielonce (powiat wołomiński) złota rączka zajmuje się jedynie prostymi, codziennymi naprawami, które – zgodnie z założeniami - nie zajmą wykonawcy więcej niż 2 godziny. Jakie prace techniczne senior może zlecić złotej rączce? Na przykład:

  • naprawa albo wymiana baterii kuchennej i łazienkowej,
  • udrażnianie niedrożnych odpływów (bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi),
  • wymiana lub uszczelnianie syfonu,
  • naprawa mechanizmu spłuczki w toalecie,
  • montaż bądź wymiana deski WC,
  • wymiana węży do prysznica,
  • wymiana przepalonych żarówek,
  • naprawa lub wymiana gniazdek elektrycznych (bez ingerencji w instalację),
  • naprawa albo wymiana zawiasów w drzwiach, szafkach i drzwiczkach,
  • wymiana uchwytów i gałek meblowych,
  • instalacja żyrandoli,
  • naprawa klamek w drzwiach i oknach (bez zmiany zamków),
  • regulacja drzwi i okien,
  • montaż karniszy oraz uchwytów na ręczniki,
  • mocowanie luster, obrazów i półek,
  • naprawa listew przypodłogowych.
Urlop regeneracyjny po 7 latach pracy. Propozycja może zmienić rynek pracy
Zobacz także
Urlop regeneracyjny po 7 latach pracy. Propozycja może zmienić rynek pracy

Dla kogo darmowa pomoc? Sprawdź limity wieku i kryteria dochodowe seniorów

Program adresowany jest przede wszystkim do seniorów, czyli osób starszych – najczęściej powyżej 60. lub 65. roku życia. W niektórych gminach ze złotej rączki mogą skorzystać jedynie seniorzy powyżej 75. roku życia. Tak jest przykładowo w Warszawie. Dokładne kryteria mogą się różnić lokalnie. Z pomocy najczęściej mogą skorzystać osoby, które:

  • mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie rodziny lub opiekunów,
  • mają ograniczoną sprawność fizyczną,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Ważne

Uwaga! Niektóre samorządy wprowadzają dodatkowe warunki, np. limit dochodowy lub konieczność wcześniejszej rejestracji w programie.

Gdzie działa program „Złota Rączka” i jak zgłosić usterkę?

„Złota rączka” to inicjatywa na szczeblu lokalnym. Oznacza to, że za jej organizację odpowiadają głównie samorządy lokalne (urzędy miast i gmin). Dlaczego program nie działa wszędzie? Ponieważ, przynajmniej na chwilę obecną, nie jest obowiązkowym programem ogólnokrajowym. Oznacza to, że:

  • nie wszystkie gminy zdecydowały się na jej wdrożenie,
  • zakres poszczególnych warunków programu może się różnić w poszczególnych gminach,
  • dostępność usług może być ograniczona.

Tam, gdzie program został wdrożony, usługi realizowane są głównie przez zatrudnionych fachowców. Niemniej zdarza się również, że w projekt zaangażowani są wolontariusze lub lokalne firmy współpracujące z samorządem.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Polskadomsenior