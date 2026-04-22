Dlaczego Polacy coraz częściej szukają dodatkowego zajęcia?

Jeszcze niedawno dodatkowa praca była dla wielu Polaków rozwiązaniem „na chwilę”. Dziś staje się stałym elementem zawodowej rzeczywistości i coraz więcej obywateli decyduje się na ten krok. Z badania Gi Group wynika, że niemal połowa pracujących Polaków ma już dodatkowe źródło dochodu, a większość pozostałych poważnie rozważa jego podjęcie. Oznacza to, że jeden etat coraz częściej przestaje nam wystarczać – nie tylko finansowo, ale też życiowo.

Nie tylko dla pieniędzy. Zaskakujący powód, dla którego Polacy szukają drugiej pracy

Dlaczego Polacy szukają dodatkowej pracy? Z badania Gi Group wnika, że finanse wciąż są ważnym powodem, ale nie jedynym. Coraz więcej osób dorabia nie dlatego, że musi, lecz dlatego, że chce. Dodatkowe pieniądze pozwalają podnieść standard życia, odłożyć środki na przyszłość albo realizować zainteresowania, które nie zawsze da się połączyć z główną pracą.

Praca po godzinach czy drugi etat? Jak Polacy łączą kilka zajęć jednocześnie

Polacy poświęcają coraz więcej czasu na dodatkową pracę. Rzadziej są to pojedyncze zlecenia „po godzinach”. Dla wielu dodatkowa praca oznacza regularne, kilkunastogodzinne zaangażowanie tygodniowo, a w części przypadków – nawet coś na kształt drugiego etatu. Niektórzy robią nadgodziny u swojego pracodawcy, inni - decydują się na stałe zajęcie w drugiej firmie. Obok tych opcji pojawiają się jednak mniej standardowe możliwości, które łączą zarobek z innym rodzajem zaangażowania.

Ile dni w roku pracuje ławnik i jak wygląda jego rola w sądzie

Jednym z takich rozwiązań jest pełnienie funkcji ławnika w sądzie, który w świetle przepisów jest funkcjonariuszem publicznym. To propozycja dla osób, które chcą zrobić coś więcej niż tylko zwiększyć dochody. Udział w rozprawach i współdecydowanie o wyrokach (ławnicy w zakresie orzekania są niezawiśli i mają równe prawa z sędziami) daje realny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Ważne Ławnik może zostać skierowany do udziału w rozprawach maksymalnie przez 12 dni w roku. Liczba ta może zostać zwiększona wyłącznie w uzasadnionych przypadkach decyzją prezesa sądu.

Ławnik w sądzie – czy to się opłaca? Zarobki i diety w 2026 roku

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe. Choć nie jest to zajęcie codzienne ani pełnoetatowe, wiąże się z wynagrodzeniem oraz rekompensatą za utracony zarobek. Ławnicy otrzymują za swoją pracę rekompensatę, której wysokość za jeden dzień wynosi 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Poza tym przysługuje im ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Dodatkowo, ci, którzy zamieszkali poza siedzibą sądu, otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.

Kwota dzienna : 230,96 zł brutto .

Kto może zostać ławnikiem? Lista wymagań i ograniczeń

Przepisy wskazują, kto może zostać ławnikiem. Zgodnie z prawem może nim być wyłącznie obywatel polski, który:

korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

posiada nieskazitelny charakter ,

, w dniu wyboru ukończył 30 lat i nie przekroczył 70. roku życia,

i nie przekroczył 70. roku życia, jest zdolny do pełnienia obowiązków ławnika ze względu na stan zdrowia,

posiada co najmniej średnie wykształcenie ,

, zamieszkuje lub jest zatrudniony w miejscu kandydowania co najmniej od roku lub prowadząca w takim miejscu działalność gospodarczą.

Kto nie może zostać ławnikiem? Wykaz zawodów i funkcji wykluczonych przez prawo

Radni gminy, powiatu i województwa.

Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

Duchowni.

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej.

Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze.

Zarobek bez rezygnacji z etatu. Dla kogo funkcja ławnika będzie strzałem w dziesiątkę?

Pełnienie funkcji ławnika, to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą łączyć pracę z pewną misją. To rozwiązanie dla osób, które chcą nie tylko poprawić swoją sytuację finansową, ale też zaangażować się w życie publiczne bez konieczności rezygnowania z głównej pracy.