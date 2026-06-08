Dodatkowe 500 plus do emerytury w 2026 roku. Sprawdź, od jakiego wieku ZUS podnosi świadczenie

Kto ma prawo do 500 plus dla seniora w 2026 roku?

Oficjalna nazwa tego programu to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalna kwota wypłaty wynosi 500 zł miesięcznie. Aby otrzymać te pieniądze, kluczowe jest posiadanie oficjalnego orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS o braku możliwości samodzielnego funkcjonowania. Sam znaczny stopień niepełnosprawności z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania (MOPS) tutaj nie wystarczy. Drugim kryterium jest wiek – wniosek mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, przy czym program cieszy się największą popularnością wśród seniorów po 65. roku życia.

Nowe limity dochodowe. Ile musisz zarabiać, aby dostać pieniądze?

Od 1 marca 2026 roku, w wyniku corocznej waloryzacji, zaczął obowiązywać znacznie wyższy próg dochodowy. To świetna wiadomość, ponieważ zwiększyła się grupa emerytów, którzy mogą ubiegać się o to wsparcie.

Pełne 500 zł otrzymasz, jeśli Twoja obecna emerytura lub renta brutto nie przekracza kwoty 2187,67 zł miesięcznie.

Jeśli Twoje świadczenie jest wyższe, ZUS zastosuje zasadę "złotówka za złotówkę".

Maksymalny limit dochodowy, który całkowicie zamyka drogę do uzyskania dopłaty, wynosi obecnie 2687,67 zł brutto.

Praca na emeryturze a utrata 500 plus. O tym musisz pamiętać

Jeśli jesteś aktywnym zawodowo emerytem i dorabiasz do swojego świadczenia, musisz zachować szczególną ostrożność. ZUS przy wyliczaniu limitu dochodowego (który po marcu 2026 roku wynosi maksymalnie 2687,67 zł brutto) bierze pod uwagę nie tylko Twoją podstawową emeryturę. Urzędnicy zsumują ją z każdym innym przychodem opodatkowanym, w tym z pensją z umowy o pracę, umowy zlecenie czy przychodami z najmu nieruchomości. Jeśli w danym miesiącu zarobisz za dużo i przekroczysz górny próg, wypłata 500 plus zostanie proporcjonalnie zmniejszona lub całkowicie zawieszona.

Czy "czternastka" i zasiłek pogrzebowy wliczają się do limitu?

To jedno z najczęstszych pytań, które trafia do oddziałów ZUS. Seniorzy boją się, że w miesiącach wypłaty 13. i 14. emerytury stracą prawo do dodatku 500 plus. Przepisy są tutaj jednak bardzo korzystne dla świadczeniobiorców. Przy weryfikacji progu dochodowego ZUS nie bierze pod uwagę kwoty jednorazowych rocznych świadczeń pieniężnych (czyli właśnie "trzynastek" i "czternastek"). Do limitu nie wlicza się także zasiłku pogrzebowego, renty rodzinnej wypłacanej po mężu lub żonie w części dla sieroty zupełnej, ani zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminę.

ZUS podnosi emeryturę automatycznie. Jaki wiek daje gwarancję wyższej wypłaty?

Wielu seniorów zastanawia się, kiedy państwo podwyższy ich stałe uposażenie ze względu na wiek. ZUS robi to w sposób bezwyjątkowy i automatyczny po ukończeniu 75. roku życia. Każdy emeryt, który świętuje 75. urodziny, otrzymuje tzw. dodatek pielęgnacyjny. Po marcu 2026 roku dodatek ten wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie. Co najważniejsze, te pieniądze są przyznawane bez względu na wysokość Twoich dotychczasowych dochodów i nie trzeba składać na nie żadnego wniosku. Urzędnicy sami zmienią wysokość przelewu od miesiąca, w którym kończysz 75 lat.Osoby młodsze również mogą otrzymać ten dodatek, pod warunkiem, że lekarz stwierdzi u nich całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji konieczne jest jednak złożenie formalnego wniosku w placówce lub przez internetowy portal eZUS.

Jak złożyć wniosek o 500 plus do ZUS?

Wypłata świadczenia uzupełniającego nigdy nie rusza z urzędu. Jeśli spełniasz warunki medyczne oraz dochodowe, musisz dostarczyć do ZUS odpowiednie dokumenty. Podstawą jest poprawnie uzupełniony wniosek ESUN. Jeżeli nie masz jeszcze aktualnego orzeczenia o niesamodzielności, musisz dołączyć do dokumentacji medycznej zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez Twojego lekarza prowadzącego na druku OL-9. Formularze możesz złożyć tradycyjnie w okienku ZUS lub wysłać elektronicznie. Pamiętaj, że pieniądze zostaną naliczone dopiero od miesiąca, w którym złożysz dokumenty - ZUS nie wypłaca wyrównania za miniony czas.

Czy 500 plus dla seniora jest opodatkowane?

Wielu emerytów odkłada decyzję o złożeniu wniosku, obawiając się, że dodatkowe pieniądze podwyższą ich roczny dochód i będą musieli zapłacić od nich podatek dochodowy lub wyższą składkę zdrowotną. ZUS uspokaja: świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora jest całkowicie wolne od podatku dochodowego (PIT). Kwota, którą przyzna urzędnik, trafia na Twoje konto w pełnej wysokości. Co więcej, te pieniądze są prawnie chronione - nie może ich zająć komornik sądowy ani administracyjny, a sam dodatek nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych form pomocy społecznej.

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