W ostatnich miesiącach w mediach wielokrotnie pojawiały się doniesienia o napięciach pomiędzy poszczególnymi środowiskami funkcjonującymi w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przekonuje jednak, że najtrudniejszy okres ugrupowanie ma już za sobą.

Prezes PiS ocenił, że wewnętrzne spory stopniowo wygasają, a partia odzyskuje zdolność do skoncentrowania się na najważniejszych celach politycznych. Jednocześnie podkreślił, że kwestia przyszłego kandydata na premiera została rozstrzygnięta.

Choć Mateusz Morawiecki pozostaje jednym z najważniejszych polityków PiS, Jarosław Kaczyński zasugerował, że były premier będzie musiał poczekać na kolejną szansę objęcia stanowiska szefa rządu. Według prezesa PiS wiele projektów Morawieckiego mogłoby zostać zrealizowanych przez gabinet kierowany przez Przemysława Czarnka, jeśli ugrupowanie odzyska władzę.

Tym samym Kaczyński po raz kolejny potwierdził, że były minister edukacji należy dziś do grona najważniejszych polityków przygotowywanych do objęcia najwyższych stanowisk państwowych.

Stanowcze odcięcie od Grzegorza Brauna

Najostrzejsze słowa padły pod adresem Grzegorza Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej od wielu miesięcy budzi kontrowersje zarówno swoimi wypowiedziami, jak i działaniami podejmowanymi w kraju oraz na forum europejskim.

Jarosław Kaczyński wykluczył możliwość jakiejkolwiek współpracy politycznej z Braunem. Podkreślił, że nie widzi miejsca dla takiego polityka w odpowiedzialnym życiu publicznym. Krytycznie odniósł się również do poglądów prezentowanych przez lidera Korony oraz do jego wypowiedzi dotyczących Kościoła katolickiego.

Szczególnie istotna była deklaracja, że nawet gdyby od współpracy z ugrupowaniem Brauna zależało utworzenie rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, nie byłoby zgody na taki sojusz. To jedno z najbardziej jednoznacznych stanowisk przedstawionych przez prezesa PiS od czasu, gdy notowania środowiska skupionego wokół Brauna zaczęły rosnąć.

Wypowiedź ta wpisuje się w szerszą strategię partii, która stara się odróżniać od najbardziej radykalnych środowisk prawicowych i zachować pozycję głównej siły politycznej po konserwatywnej stronie sceny politycznej.

Nieoczekiwana pochwała dla Donalda Tuska

Choć znaczna część rozmowy była poświęcona krytyce obecnego rządu, Jarosław Kaczyński wskazał również jeden obszar, w którym przyznał rację ekipie Donalda Tuska.

Prezes PiS pozytywnie ocenił decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń nauczycieli. Zaznaczył przy tym, że podobne działania mogłyby zostać podjęte również przez jego ugrupowanie, gdyby utrzymało władzę po wyborach parlamentarnych z 2023 roku.

Poza tą kwestią ocena rządu była zdecydowanie negatywna. Kaczyński zapowiedział również przyszłe rozliczenia osób, które – w jego ocenie – dopuściły się działań niezgodnych z prawem po przejęciu władzy przez obecną koalicję.

Spór o Ukrainę i Order Orła Białego

Jednym z tematów rozmowy były również relacje polsko-ukraińskie oraz niedawna decyzja władz Ukrainy o nadaniu honorowego miana „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ”, wchodzącemu w skład Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Decyzja ta wywołała szeroką dyskusję w Polsce ze względu na historyczne znaczenie Ukraińskiej Powstańczej Armii i pamięć o zbrodniach dokonanych na ludności polskiej podczas II wojny światowej.

Jarosław Kaczyński pozytywnie ocenił deklarację dotyczącą odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Według prezesa PiS była to właściwa reakcja na działania, które w Polsce zostały odebrane jako szczególnie kontrowersyjne.

Spór wokół polityki historycznej pozostaje jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach Warszawy i Kijowa, mimo ścisłej współpracy obu państw po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Relacje z Karolem Nawrockim po pierwszych sporach

W ostatnich tygodniach media informowały również o napięciach pomiędzy częścią środowiska PiS a prezydentem Karolem Nawrockim. Jednym z głównych powodów była decyzja dotycząca wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Stanowisko to objął ostatecznie Zbigniew Kapiński. Część polityków związanych z prawicą krytykowała tę kandydaturę, wskazując między innymi na wcześniejsze wypowiedzi dotyczące spraw lustracyjnych i postaci Lecha Wałęsy.

Jarosław Kaczyński przyznał, że w tej kwestii pojawiły się różnice zdań pomiędzy nim a prezydentem. Jednocześnie podkreślił, że nie wpłynęły one na ich osobiste relacje.

Zdaniem prezesa PiS podobne sytuacje będą pojawiały się również w przyszłości, ponieważ nawet w ramach jednego obozu politycznego nie zawsze możliwe jest pełne porozumienie we wszystkich sprawach.

Przemysław Czarnek coraz bliżej roli lidera rządu

Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego pokazują, że w Prawie i Sprawiedliwości trwa przygotowywanie politycznego zaplecza do kolejnej kampanii parlamentarnej. Szczególną uwagę zwraca rosnąca rola Przemysława Czarnka, którego prezes partii coraz częściej wskazuje jako potencjalnego przyszłego premiera.

Jednocześnie wyraźne odcięcie się od Grzegorza Brauna oraz podkreślanie odrębności wobec radykalnych środowisk prawicowych sugeruje, że PiS zamierza walczyć przede wszystkim o umiarkowanego wyborcę konserwatywnego.