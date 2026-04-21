Współpraca PKO z Żabką: Skąd pomysł na taki duet?

PKO Bank Polski ogłosił partnerstwo z Żappka Pay, należącą do Grupy Żabka – słynącej ze sklepów typu modern convenience. Skąd pomysł na współpracę? Odpowiedź jest prosta: chodzi o liczbę potencjalnych klientów. Z aplikacji Żabki korzysta dziś ponad 10 mln osób.

Nowa funkcja w aplikacji Żappka – to nie tylko zakupy w sklepach Żabka

W ramach współpracy uruchomiona zostanie karta Visa z limitem kredytowym oraz opcją odroczenia płatności - zapowiada bank w oficjalnym komunikacie. Co ciekawe, będzie można nią zapłacić wszędzie – zarówno w Żabce, jak i w każdym innym miejscu, które akceptuje płatności Visa. Kluczowe funkcje – zarządzanie limitem, kontrola wydatków czy spłaty – znajdą się bezpośrednio w aplikacji Żappka, bez konieczności logowania się do banku.

Bankowość wkomponowana w życie. Co zyskają klienci sklepów Żabka?

Dostęp do prostych usług finansowych – limitu kredytowego i odroczenia płatności.

– limitu kredytowego i odroczenia płatności. Możliwość płacenia kartą nie tylko w sklepach Żabka , ale wszędzie, gdzie akceptowana jest karta Visa.

, ale wszędzie, gdzie akceptowana jest karta Visa. Pełna kontrola nad kartą z limitem z poziomu aplikacji Żappka.

Lekcja banku z Allegro Klik: Czy nowy model płatności w Żabce powtórzy sukces?

Decyzja banku nie jest przypadkowa – „współpraca wspiera strategię PKO BP, która zakłada budowanie pozycji ulubionego banku — takiego, który realnie pomaga klientom w codziennych sprawach i oferuje im bezpieczne, wygodne i szybkie rozwiązania finansowe” – można przeczytać w komunikacie PKO. To nie pierwsze tego typu partnerstwo instytucji finansowej. Wcześniej bank testował ten model z Allegro – współpraca przyciągnęła ponad 150 tys. użytkowników usługi Allegro Klik w 11 tygodni.

- Dzięki współpracy, w pierwszym kroku klienci zyskają dostęp do prostych rozwiązań consumer finance z poziomu Żappki, jednej z najbardziej popularnych aplikacji na rynku. Chcemy być liderem wśród banków, które potrafią robić partnerstwa w prawdziwym modelu embedded banking – bankowości wkomponowanej bezpośrednio w kontekst życia klientów – mówi Tomasz Pol, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Firm.